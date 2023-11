U Gap misteriosu: perdita atmosferica è i pianeti mancanti

Un studiu rivoluzionariu utilizendu dati da u telescopiu spaziale Kepler di a NASA hà sbulicatu unu di i misteri più intriganti di l'universu: l'assenza di esopianeti da 1.5 à 2 volte a dimensione di a Terra. Cumandatu da Jessie Christiansen da Caltech / IPAC, a ricerca esplora i mutivi di sta gap peculiar è palesa un culprit inesperu - a perdita atmosferica.

"I scientisti di l'Exoplanet anu abbastanza dati avà per dì chì sta lacuna ùn hè micca un casu. Ci hè qualcosa chì impedisce à i pianeti di ghjunghje è / o di stà in questa dimensione ", hà spiegatu Christiansen.

U studiu prupone dui meccanismi principali rispunsevuli di sta perdita atmosferica: a perdita di massa alimentata da core è a fotoevaporazione. A perdita di massa alimentata da u core si trova quandu u core caldu di un pianeta alluntanà gradualmente a so atmosfera cù u tempu. Per d 'altra banda, a fotoevaporazione implica a radiazione intensa da a stella ospitante di un pianeta chì sguassate a so atmosfera, cum'è un asciugacapelli cosmicu chì fonde un cubettu di ghiaccio.

Per investigà sti miccanismi, a squadra di Christiansen hà cuncintratu nantu à i gruppi stellari Praesepe è Hyades, cunnisciuti per a so ghjovana relativa in termini cosmici. In questi clusters, quasi u 100% di e stelle avianu sempre pianeti sub-Nettunu o candidati di pianeti in orbita, mentre chì i gruppi di stelle più vechji mostranu solu un 25% di retenzioni per i sub-Nettuni. Queste scuperte cuntradite l'ipotesi precedenti chì a fotoevaporazione hà ghjucatu un rolu significativu in l'evoluzione di l'exoplanet.

I risultati suggerenu fermamente chì a perdita di massa alimentata da u core hè a causa principale di a distanza di dimensione osservata. Nanzu, l'astrònomu cridianu chì a perdita atmosferica hè accaduta principalmente per a fotoevaporazione in i primi stadi di l'evoluzione di l'exoplanet. A ritenzione atmosferica notevuli in i gruppi di stella più ghjovani cum'è Praesepe è Hyades revela una narrativa diversa.

Mentre chì stu studiu marca un passu significativu in a nostra cunniscenza di l'exoplanets, hè solu un pezzu di un puzzle cosmicu più grande. Christiansen enfatiza chì a ricerca in corso è i studii futuri cuntinueghjanu à spiegà è à pruvà sti risultati, svelendu più insights in i misteri di l'universu.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì ghjè u telescopiu spaziale Kepler ?

U Telescopiu Spaziale Kepler era una missione NASA pensata per scopre exoplanets, pianeti chì orbitanu stelle fora di u nostru sistema solare. Hè operatu da u 2009 à u 2018 è hà furnitu dati cruciali per capiscenu e caratteristiche è a distribuzione di l'exoplanets.

2. Cosa hè a perdita atmosferica?

A perdita atmosferica si riferisce à u prucessu da quale un pianeta perde a so atmosfera cù u tempu. Questu pò accade per parechji fatturi, cum'è a radiazione da u core di u pianeta o a radiazione intensa da a so stella ospite.

3. Chì sò i sub-Neptunes?

Sub-Neptunes sò un tipu di exoplanet chì sò più chjuchi di Nettunu, ma più grande di a Terra. Sò carattarizati da a so cumpusizioni gaseosa è sò spessu truvati in i zoni abitabili di e so stelle d'ospiti.

4. Chì ghjè a diffarenza trà a perdita di massa alimentata da core è a fotoevaporazione?

A perdita di massa alimentata da u core si trova quandu u core caldu di un pianeta alluntanà gradualmente a so atmosfera cù u tempu. A fotoevaporazione, invece, hè u prucessu per quale l'atmosfera di un pianeta hè spogliata da a radiazione intensa da a so stella ospite.

Fonti:

- NASA - Kepler Space Telescope