I scientisti scoprenu cumu i metalli preziosi di a Terra restanu vicinu à a superficia

I scientisti anu scupertu u mutivu perchè i metalli preziosi cum'è l'oru, u platinu è u palladiu si trovanu vicinu à a superficia di a Terra, malgradu a so densità chì suggerenu ch'elli avissiru affruntatu à u core. I ricercatori anu scupertu chì sti metalli sò stati intrappulati in a roccia mezza fusa dopu chì e rocce spaziali massive anu scontru cù a Terra. A prisenza di sti metalli preziosi vicinu à a superficia hà longu scunnisciutu i scientisti, ma si crede chì si sò sbarcati nantu à a Terra durante l'impatti cù grandi rocce spaziali pocu dopu a furmazione di u pianeta. In ogni casu, invece di affundà à u core, sti metalli percolate à traversu u mantellu è sò stati intrappulati in a roccia solidificante, chì li permettenu di stà vicinu à a superficia.

In un studiu recente, i scientisti simulavanu impatti antichi nantu à a Terra primitiva per capisce perchè sti metalli preziosi ùn anu micca affundatu à u core. Anu trovu chì quandu una roccia spaziale enormosa, potenzalmentu di a dimensione di a luna, hà scontru cù a Terra, hà creatu un oceanu di magma fondu chì hà penetratu u mantellu. Sottu stu oceanu di magma era una regione di roccia mezzu fusa è metà solida. I metalli da l'impactor permeate gradualmente in questa regione à mità di fondu, mischjendu cù u mantellu. Invece di affundà direttamente à u core, u mantellu infusu di metallu si solidificò, intrappulà frammenti di metallu nantu à a strada.

Più di miliardi di anni, l'urganizazione è a cunvezione in u mantellu hà purtatu questi metalli più vicinu à a crosta, rendendu accessibili per l'operazioni minera. Sta scuperta mette in luce l'urìgine è l'abbundanza di metalli preziosi in a Terra, spieghendu cumu si finiscinu vicinu à a superficia. Inoltre, hè pussibule chì queste regioni ricche di metalli in u mantellu pò ancu esse visibili oghje in l'imaghjini sismichi di l'internu di a Terra.

Ulteriori ricerche puderianu implicà a simulazione di impatti simili nantu à altri pianeti terrestri cum'è Marte o Venere per capisce cumu stu prucessu operava in mondi differenti. Stu studiu furnisce insights preziosi nantu à i prucessi geologichi chì anu furmatu u nostru pianeta è a distribuzione di metalli preziosi.

