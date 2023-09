Una squadra di astronomi di l'Università di Maryland è di l'Università Tecnologica di Michigan hà intrapresu un studiu per investigà una misteriosa fonte di raggi gamma ultra-alta energia chjamata LHAASO J2108 + 5157. Queste fonti di raggi gamma cù energie di fotoni sopra 0.1 PeV sò classificate cum'è fonti di raggi gamma ultra-alta energia (UHE). A vera natura di sti fonti ùn hè micca bè capitu, cusì l'astrònomu sò sempre in cerca di novi ogetti di stu tipu per amparà più nantu à elli.

A squadra guidata da Sajan Kumar di l'Università di Maryland hà cuncintratu u so studiu nantu à LHAASO J2108 + 5157, chì hè una fonte puntuale assuciata à una nuvola moleculare situata à circa 10,700 2108 anni luce di distanza. L'osservazioni precedenti ùn anu micca identificatu alcunu contraparti di raghji X à sta fonte, facendu difficiuli di determinà l'origine di e so emissioni di raghji gamma. A squadra di Kumar hà utilizatu u Sistema di Array di Telescopiu d'Imaging di Radiazione Moltu Energetica (VERITAS) è l'Observatoriu Cherenkov d'Acqua d'Altitudine (HAWC) per osservà LHAASO J5157 + XNUMX è cullà più infurmazioni nantu à e so emissioni di raggi gamma UHE.

L'osservazioni ùn anu truvatu nisuna emissione significativa vicinu à a pusizione di LHAASO J2108 + 5157. L'analisi spettrali di a regione intornu à a fonte hà indicatu chì l'emissione hè coherente cù studii precedenti è prubabilmente hà una origine leptonica. Tuttavia, a scuperta di una nova nuvola moleculare in a vicinanza di LHAASO J2108 + 5157 furnisce una visione supplementaria di l'origine di l'emissione di raggi gamma osservata. L'astrònomu cuncludi chì hè più prubabile chì i raghji gamma sò pruduciuti à traversu u canali hadronicu, cù u nuvulu molekulari cum'è u scopu principale per i particeddi di raghji còsmici accelerati da PeVatrons micca identificatu.

Ulteriori osservazioni è analisi sò necessarii per capiscenu cumplettamente a natura di LHAASO J2108 + 5157. I circadori suggerenu chì l'osservazioni future da u Cherenkov Telescope Array (CTA) è l'analisi in a banda di raghji X sò necessarii per furnisce più insights in questa misteriosa fonte d'energia ultra-alta.

