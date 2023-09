L'elettroni d'alta energia da a Magnetotail di a Terra puderanu creà acqua nantu à a Luna

I scientisti anu scupertu chì l'elettroni d'alta energia situati in u plasma chì circundanu a Terra creanu l'acqua nantu à a luna. Questa nova scuperta puderia furnisce un insight preziosu nantu à a distribuzione di l'acqua nantu à a superficia lunare, in particulare in e regioni ombreggiate permanentemente chì ùn ricevenu mai a luce di u sole. A capiscenu a distribuzione di l'acqua nantu à a luna hè cruciale per studià a so evoluzione è pianificà e future missioni umane. L'acqua pò esse cugliera da l'astronauti per u sustenimentu è pò ancu esse cunvertita in carburante per più esplorazione spaziale.

A ricerca, guidata da u scientist Shuai Li da l'Università di Hawaii à Mānoa, cunnetta a furmazione di l'acqua nantu à a luna à a bolla magnetica di a Terra cunnisciuta cum'è magnetosfera. A magnetosfera agisce cum'è un scudo, prutegge a Terra da particeddi d'alta energia in u ventu sulari. Quandu u ventu solare interagisce cù a magnetosfera, crea una longa cuda magnetica nantu à a notte di a Terra, chjamata magnetotail. Dentru sta magnetotail, l'elettroni è l'ioni d'alta energia formanu una foglia di plasma.

À mesure que la Lune tourne autour de la Terre, elle traverse cette queue magnétoscopique, qui la protège des particules chargées tout en permettant à la lumière d'atteindre la surface lunaire. A ricerca precedente hà dimustratu chì quandu a luna hè fora di a magnetotail, hè bombardata da u ventu solare è sò creati picculi quantità d'acqua. Tuttavia, era previstu chì a furmazione di l'acqua diminuisse significativamente in a magnetotail per l'absenza di protoni di u ventu solare.

Utilizendu e dati raccolti da u Moon Mineralogy Mapper nantu à a sonda Chandrayaan 1, Li è a so squadra anu truvatu chì a furmazione di l'acqua in a magnetotail di a Terra hè simile à quandu a luna hè fora di a magnetotail. Suggerisce chì ci sò prucessi supplementari o fonti d'acqua in a magnetotail chì ùn sò micca direttamente assuciati cù l'implantazione di u ventu solare. A squadra hà scupertu chì l'elettroni d'alta energia in a magnetotail producenu effetti simili à l'ioni in u ventu solare.

Questa scuperta sustene a ricerca precedente di Li chì hà dimustratu l'ossigenu in a magnetotail rust u ferru in e regioni polari di a luna. Enfatiza a cunnessione prufonda trà a Terra è a luna. L'équipe continuera à étudier l'environnement de plasma autour de la Lune et à étudier le contenu d'eau aux pôles lunaires durant différentes phases du passage de la Lune à travers la magnétoqueue.

Sta ricerca hè essenziale cum'è parte di u prugramma Artemis, chì hà da scopu di vultà l'omu à a luna da u 2026. I scuperti fatti cuntribuiscenu à una megliu pianificazione è preparazione per missioni allargate à a superficia lunare è fora.

- Space.com (Articulu originale)