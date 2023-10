I soni fischi di a magnetosfera di Mercuriu

I scientisti anu fattu una scuperta intrigante nantu à u campu magneticu di Mercuriu ascultendu i soni di u pianeta, simili à sente a musica. I "soni di fischi" intesu da a magnetosfera di Mercuriu sò stati identificati per a prima volta da Mitsunori Ozaki di l'Università di Kanazawa è una squadra di scientisti di u Giappone è di Francia.

Nanzu, era cridutu chì Mercuriu avia un campu magneticu debule. Tuttavia, sti soni di "fischiu" indicanu chì u campu magneticu di u pianeta hè veramente forte. Malgradu esse un pianeta rocciosu senza una atmosfera sustanziale è situatu vicinu à l'intensa radiazione solare è u ventu solare di u Sole, a magnetosfera di Mercuriu mostra fenomeni interessanti.

A mancanza di certe caratteristiche truvate in altri pianeti, cum'è una atmosfera densa chì cuntene l'ossigenu o un cinturione di radiazioni, suscite dumande nantu à l'esistenza di l'aurore intornu à Mercuriu. I scientisti sò particularmente interessatu à capisce cumu queste aurore ponu accade in l'absenza di una atmosfera significativa.

A ricerca in l'ambiente magneticu di Mercuriu hè stata limitata per a mancanza di missioni spaziali dedicate à studià u pianeta. A sonda spaziale Mariner 10 di a NASA in l'anni 1970 è a missione Mercury BepiColombo in corso, lanciata in 2018, anu furnitu dati preziosi. L'instrumentu MIO, parte di a missione BepiColombo, hè specificamente cuncepitu per studià a magnetosfera di Mercury.

I dati raccolti trà u 2021 è u 2022 cù l'instrumentu MIO anu revelatu evidenza chjara di "onde in modalità whistler" in a magnetosfera di Mercury. Stu fenominu hà suscitatu a curiosità di i scientisti nantu à e similitudini potenziali trà a Terra è Mercuriu in quantu à u coru guidatu da l'elettroni, un altru fenomenu intrigante.

I ricenti scuperti, publicati in a rivista Nature Astronomy, mette in luce i soni enigmatici emessi da a magnetosfera di Mercuriu. Cuntribuiscenu à una megliu cunniscenza di l'ambiente magneticu di Mercuriu è offrenu insights in l'interazzioni cumplessi trà i campi magnetichi planetarii è u ventu solare.

