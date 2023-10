Riassuntu: Un boom forte è misteriosu chì hà scuntatu i residenti in un suburbiu di Melbourne hè suspettatu chì hè statu causatu da un meteorite chì entra in l'atmosfera di a Terra. L'incidentu, chì hè accadutu in Doreen, hà incitatu parechji lucali à catturà video è sparte e so sperienze nantu à e social media. Mentre chì certi anu speculatu annantu à un avvenimentu astronomicu, l'autorità ùn anu ancu cummentà a so origine. L'espertu di scienza Dr Gail Isles da l'Università RMIT hà suggeritu chì puderia esse un meteoru, potenzalmentu assuciatu cù a pioggia di meteorite Perseid in corso. Tuttavia, hà ancu mintuatu a pussibilità di esse un frammentu da un missile di navigazione satellitare lanciatu da u Cosmodromu di Plesetsk in Russia. In un incidente simili in l'aostu, i residenti in Victoria anu vistu una bola di luce in u celu di notte è intesu un forte boom, chì hè statu dopu cunfirmatu da l'agenza spaziale di l'Australia per esse i detriti spaziali da un cohete russo Soyuz-2.

I residenti di Doreen, un suburbiu di Melbourne, sò stati sorpresi da un sonu improvvisu cum'è una splusione chì hè accadutu versu 9 ore di sera u marcuri. I video catturati da i residenti dimustravanu una splutazioni di luce seguita da un rumore forte, chì s'assumiglia à una splusione. E speculazioni sò ghjunte nantu à e plataforme di e social media mentre i residenti spartevanu e so sperienze è interruganu a causa di l'esplosione massiva.

Mentre chì l'autorità ùn anu ancu furnitu una spiegazione, u duttore Gail Isles, un espertu di scienza da l'Università RMIT, hà suggeritu chì u sonu puderia esse attribuitu à un meteoru chì entra in l'atmosfera di a Terra. L'hà ligatu à a pioggia di meteoriti Perseidi in corso, chì hà da ghjunghje à u so piccu durante u prossimu weekend. In ogni casu, u duttore Isles hà ancu ricunnisciutu a pussibilità chì u boom pò esse statu causatu da un frammentu da un cohettu di navigazione satellitare lanciatu da u Cosmodrome di Plesetsk di Russia.

Ùn hè micca a prima volta chì un tali incidente hè accadutu in Victoria. In un avvenimentu precedente in Aostu, i residenti anu vistu una bola di luce chì passava per u celu di notte accumpagnata da un forte boom. Hè statu dopu cunfirmatu da l'agenzia spaziale australiana chì l'avvenimentu hè statu causatu da i detriti spaziali da un cohete russo Soyuz-2 rientra in l'atmosfera di a Terra.

Fonti:

- Indipendente (articulu fonte)