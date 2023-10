Un Blob Misteriosu Risulta esse una Colonia di Vermi Parassiti

Una criatura misteriosa maculata da u fotografu sottumarinu Ryo Minemizu hè stata finalmente identificata. Inizialmente pensata per esse una medusa, hè in realtà una culunia di 1,020 vermi parassiti cunnisciuti cum'è trematodi. I trematodi anu ciculi di vita cumplessi è spessu necessitanu parechji ospiti per compie u so prucessu riproduttivu. A criatura spotted in Okinawa, Giappone era custituita da dui tipi di cercariae, chì sò e forme larvali di trematodi. I cercarii formanu una aggregazione chì s'assumiglia à una medusa, cù "marini" più grossi è "passaggeri" più chjuchi riuniti in un cluster strettu. Questa forma unica di medusa aiuta i parassiti à spustà è potenzialmente aumenta e so probabilità di esse manghjatu da i so ospiti finali.

I circadori chì anu studiatu a criatura credenu chì l'imitazione di i muvimenti di i picculi vermi di plancton aumenta e so probabilità di esse cunsumati. Stu cumpurtamentu hè cumunu trà i trematodi, è certi spezie anu ancu sviluppatu cuda longa per imitarà più a so preda. L'agregazione di larva di verme in una forma di medusa serve ancu u scopu di assicurà chì un numeru più grande di parassiti pò esse inghjustu in un gulp. I circadori suggerenu chì stu casu di polimorfismu, induve esistenu forme distinte in una sola spezia, hè raru in i parassiti flatworms.

U destinu finale di i vermi "marini" più grande resta un misteru. Mentre chì i passageri più chjuchi anu glànduli di penetrazione ben sviluppati per invade i tessuti di l'ospiti, i marinari ùn mancanu tali organi. Ùn hè micca cunnisciutu se i marinari si sacrificanu per u trasportu di i passageri o s'ellu si impegnanu in un grande avvenimentu riproduttivu in u sistema digestivu di l'ospiti. Più ricerca hè necessaria per scopre a storia completa di sta peculiar colonia di vermi parassiti.

A scuperta di sta misteriosa blob serve com'è un ricordu chì u mare cuntene assai misteri, è l'apparizioni ponu esse ingannà. Alcune creature apparentemente innocue diventanu esempi cumplessi è affascinanti di adattazioni evoluzione.

