I lampi misteriosi in i nuvuli di Venere ponu esse meteori chì brusgianu

I ricercatori sò longu perplessi annantu à i misteriosi lampi di luce chì occasionalmente illuminanu i nuvuli di Venus. Prima pensatu per esse un lampu, un novu studiu publicatu in u Journal of Geophysical Research: Planets suggerisce una spiegazione alternativa. U studiu prupone chì sti lumi enigmatici sò, in fattu, meteori chì brusgianu in l'atmosfera di Venus.

Ancu se a NASA avia suggeritu prima chì Venus puderia avè più fulmini cà a Terra, u studiu nota chì a presenza di fulmini nantu à Venus hè sempre un tema di dibattitu. U fulmine nantu à a Terra hè monitoratu da a rilevazione di onde radiu naturali, è e missioni precedenti à Venus anu rilevatu segnali chì si credenu fulmini. Tuttavia, missioni più recenti, cum'è Cassini è Parker Solar di a NASA, ùn anu micca pussutu truvà signali radio da i lampi.

Invece di fulmini, i circadori ora speculanu chì i lampi osservati in i nuvuli turbulenti di Venus pò esse u risultatu di i meteori chì si disintegranu in l'atmosfera ostili di u pianeta. Venus hà un ambiente incredibbilmente duru, cù temperature estreme è una atmosfera densa è tossica piena di diossidu di carbonu supercriticu è nuvole di l'acidu sulfuricu.

Cuntendu u nùmeru di lampi osservati à l'Osservatoriu Steward è à l'orbiter Akatsuki di u Giappone, i circadori anu stimatu chì trà 10,000 100,000 à XNUMX XNUMX lampi si verificanu annu. I circadori pruponenu chì sti lampi s'assumiglia à i putenziali attacchi di meteoriti. A cumpusizioni unica di l'atmosfera di Venus pò causà boli di focu da questi impatti per brusgià abbastanza luminoso per esse rilevati.

Capisce questi fenomeni hè cruciale per a pianificazione di missioni future à Venus, in particulare à a luce di l'evidenza recenti chì suggerenu una pussibuli attività vulcanica nantu à a superficia di u pianeta. Sì i fulmini sò una preoccupazione, a prutezzione seria necessaria per e sonde chì provanu à sbarcà nantu à Venus o quelli chì fluttuanu in a so densa atmosfera per un periudu prolongatu.

In cunclusioni, a scuperta chì i lampi misteriosi in i nuvuli di Venere ponu esse meteori chì brusgianu offre insights preziosi per missioni future à u pianeta. Mentre a prisenza di fulmini resta incerta, a pussibilità di meteori furnisce spiegazioni alternative per questi fenomeni intriganti.

Fonti:

- Journal of Geophysical Research: Planets