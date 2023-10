Una misteriosa esplosione di onde radio rilevate da 8 miliardi di anni fà

By

L'astrònomi anu fattu una scuperta intrigante, detectendu un burst radio rapidu (FRB) chì hà viaghjatu 8 miliardi d'anni per ghjunghje à a Terra. FRB sò intensi raffiche di onde radio chì duranu solu millisecondi, è e so origini restanu scunnisciute. Dapoi u primu FRB hè statu scupertu in u 2007, i scientisti anu osservatu centinaie di sti lampi cosmichi urigginati da diversi punti di l'universu.

L'ultimu burst, chjamatu FRB 20220610A, durò menu di un millisecondu, ma hà liberatu l'energia equivalente di l'emissioni di u nostru sole più di 30 anni. Stu burst hè unu di i FRB più distanti è energici mai osservati. Tuttavia, i burst di radiu veloci sò sfida à studià per via di a so corta durata.

Aduprendu l'array ASKAP di radiotelescopi in Australia, i circadori anu sappiutu identificà a locu esatta di l'esplosione. L'esplosione hè stata tracciata à un gruppu di galassie fusione, allineendu cù a teoria chì FRBs ponu esse ligati à magnetars o oggetti altamente energetichi risultatu da splusioni stella.

I scientisti crèdenu chì l'studiu di e raffiche di radiu veloci puderia furnisce un metudu unicu per a misurazione di a materia trà e galaxie, chì ùn resta micca cuntatu. L'estimi attuali di a massa di l'universu ùn sò micca allinati, chì suggerenu chì ci hè una materia mancante. U materiale ionizatu rilevatu da raffiche di radiu veloci pò aiutà à misurà a quantità di cose trà e galaxie, sbulicà a luce nantu à sta materia mancante.

Stu metudu d'utilizà raffiche di radiu veloci per detectà a materia mancante hè stata pruposta inizialmente da l'astrònomu australianu Jean-Pierre Macquart in u 2020. E misurazioni fatte in stu studiu cunfirmanu a "relazioni Macquart", chì mostra chì u più luntanu hè un burst radio veloce, u gas più diffusa chì palesa trà galaxie.

Finu a ora, quasi 50 raffiche di radio veloci sò state tracciate à i so punti d'origine, cù circa a mità di elli rilevati cù u telescopiu ASKAP. I scientisti speranu chì i futuri telescopi radio in custruzzione permetteranu a rilevazione di millaie di raffiche di radiu più veloci, aiutendu à capisce megliu a struttura di l'universu.

U studiu di e splutazioni di radiu veloci ùn solu furnisce insights in questi fenomeni cosmici, ma apre ancu novi pussibulità per risponde à e grandi dumande nantu à a cosmologia.

