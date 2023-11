MICE Pest Problem in UK Homes: Una Soluzione Naturale è Umana

L'infestazioni di i topi sò un fastidiu cumuni in parechje case di u Regnu Unitu, lascendu i pruprietarii disperati per truvà una soluzione umana è ecunomica. Una mamma di cinque, Brandy Bradley, hà scupertu un modu simplice ma efficace per caccià a so casa di roditori cù solu dui ingredienti.

Invece di ricorrere à trappule tradiziunali è veleni, Brandy hà optatu per un approcciu naturali per dissuadà i topi di entre in a so casa. Hà sparte u so pirate secretu cù i so seguitori di TikTok, dimustrendu cumu mischjà l'acitu biancu, l'acqua è un ingredientu speciale: l'oliu di menta. Sicondu Brandy, sta cumminazione agisce cum'è un deterrent per i topi, simili à l'ammonia spray, ma senza u prezzu altu.

Mentre Brandy ùn hà micca specificatu e misurazioni precise, ricumandemu di utilizà circa 2 cucchiaini d'oliu di menta per ogni tazza d'acqua diluita. Basta versà a mistura in una buttiglia spray è destinate e zone induve i topi sò spessu vistu o induve puderanu entre.

Questa suluzione casalinga ùn solu offre una alternativa à prezzi accessibili à i prudutti cummerciale, ma assicura ancu a sicurità di i zitelli in a casa. A preoccupazione di Brandy per l'usu di metudi tradiziunali in una casa piena di zitelli l'hà purtatu à scopre stu rimediu naturali.

In più di u pirate di Brandy, ci sò altre manere pratiche per mantene i topi luntanu da a vostra casa. Per esempiu, certe piante cum'è lavanda, narcisi è arbusti di sambuco agiscenu cum'è deterrenti naturali per i topi. In ogni casu, hè essenziale per verificà a so simpatia di l'animali prima di intruduce in u vostru giardinu.

Un'altra misura preventiva hè di riempie i buchi in i mura cù caulk è lana d'acciaio, chì i topi anu difficultà à rosicà. Stu passu simplice pò impedisce u so accessu à a vostra prupietà.

Se u prublema persiste o s'aggrava, cercà cunsiglii prufessiunali da un exterminator lucale hè cunsigliatu. Tuttavia, u pirate di Brandy è altri suluzioni naturali discututi quì furnisce altirnativa preziosi chì ponu salvà tempu è soldi.

L'oliu di menta è a mistura di l'acitu hè dannusu per l'animali?

Mentre chì sta suluzione fatta in casa hè sicura per l'omu, hè impurtante nutà chì l'oliu di menta pò esse velenosa per i cani. Cunsiderate l'usu di olii alternativi cum'è a citronella, chì ùn solu impedisce i topi, ma ancu impedisce à i vostri animali di urinate in a zona trattata.

Chì piante possu aghjunghje à u mo giardinu per dissuadà i topi?

I pianti cum'è lavanda, narcisi è arbusti di sambuco sò cunnisciuti per repelle i topi. In ogni casu, assicuratevi di verificà a so simpatia per l'animali prima di incorpore in u vostru giardinu.

Cumu possu impedisce à i topi di entre in a mo casa?

In più di utilizà a mistura di l'oliu di menta è l'acitu o altri deterrenti naturali, pudete chjappà qualsiasi buchi in i vostri mura cù caulk è lana d'acciaio. Questu renderà difficiuli per i topi per rosicà è accede à a vostra prupietà.

Chì duverebbe fà se l'infestazione ùn si migliurà?

Se u vostru prublema di u mouse persiste o s'aggrava, pò esse necessariu di circà cunsiglii prufessiunali da un exterminator lucale. Hanu l'expertise per affruntà infestazioni severi è offre soluzioni efficaci adattate à a vostra situazione specifica.

(Source: Sun irlandese)