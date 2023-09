A NASA cunclude l'esperimentu di generazione di l'ossigenu di Marte

A NASA hà annunziatu recentemente a cunclusione di l'Esperimentu d'Utilizazione di Risorse in situ di l'ossigenu di Mars (MOXIE), un esperimentu pensatu per estrae l'ossigenu da l'atmosfera di Mars. MOXIE, creatu da ingegneri è scentifichi di u MIT, hè stata cumandata 16 volte durante u so tempu nantu à u pianeta rossu, pruducia un totale di 122 grammi d'ossigenu. A so rata di pruduzzione massima era di 12 grammi per ora, chì superava l'ugettivi originali di a NASA. Tuttavia, malgradu u so successu, ùn ci sò micca piani per un MOXIE 2.0.

U prucessu impiegatu da MOXIE implicava a filtrazione di l'aria entrante per caccià a polvera, è dopu cumpressà è scaldà à 800 ° C (1,470 ° F). À questa temperatura, l'ossigenu puderia esse estratti da u diossidu di carbonu in l'atmosfera martiana. L'ossigenu estrattu hè statu dopu pruvatu prima di esse liberatu torna in l'atmosfera. Ci hà pigliatu duie ore per riscalda l'unità prima chì u prucessu d'estrazione puderia principià.

MOXIE era un aghjuntu unicu à u rover Perseverance, postu chì era destinatu à sustene l'esplorazione umana in Mars. Hà dimustratu chì hè pussibule per un equipaggiu sopravvive nantu à Mars è vultà in casa cù e risorse dispunibili nantu à a superficia. U cuncettu di l'utilizazione di risorse in situ (ISRU) hè un tema di grande interessu in a NASA è i so partenarii, perchè esploranu e pussibilità di missioni à longu andà.

L'ossigenu generatu da MOXIE hà parechje applicazioni potenziali, cù u più significativu hè u so usu cum'è propellente per i coheti. Tuttavia, quantità sustanziali seranu necessarii per questu scopu. Malgradu u successu di l'esperimentu è a cunniscenza acquistata da ellu, ùn ci hè micca un pianu di sviluppà un MOXIE 2.0. Invece, u prossimu passu di a NASA implicarà u sviluppu di un sistema à grande scala chì include un generatore d'ossigenu simili à MOXIE, è ancu un metudu per liquefying è almacenà l'ossigenu generatu.

Fonte: NASA