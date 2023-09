Parasite Controls Ant Behavior with Temperature Switch

I ricercatori di l'Università di Copenhagen anu scupertu chì u lancet liver fluke, un vermu parassitariu chì infetta e formiche, hà un interruttore "on / off" unicu chì altera u cumpurtamentu di u so ospite. L'interruttore hè attivatu da a temperatura, cù u vermu parasiticu solu manipulendu u cumpurtamentu di a furmica quandu a temperatura hè bassa. U studiu, publicatu in a rivista Ecologia Behavioral, mette in luce a relazione cumplessa trà i parassiti è i so ospiti.

I parassiti chì cuntrullanu è manipulanu u cumpurtamentu di i so ospiti sò cunnisciuti in natura. Cordyceps, una famiglia di fungi parassiti zombifying, hè un primu esempiu. Questi fungi infettanu diverse spezie d'insetti, alteranu u so cumpurtamentu è, in ultimamente, purtendu à a so propria ripruduzzione. U lancet liver fluke hà una capacità simili di manipulà u so òspite, ma sta nova ricerca palesa l'impurtanza di a temperatura in l'attivazione di stu cumpurtamentu.

Quandu i fugliali di u fegatu infettate e formiche, a maiò parte di elli si nascondenu in l'abdomen di a furmica, prutetta da una capsula. Un colpu di u fegatu si attacca à u cervellu di a furmica, furzendu a formica à chjappà e so mandibule nantu à una fila d'erba. Questa pusizioni a formica in una manera chì a rende più prubabile di esse manghjata da i mammiferi chì pascenu. A capsula protettiva si dissolve in l'intestini di u novu òspite, è i flukes di u fegatu facenu u so modu à u fegatu. U fluke attaccatu à u cervellu di a furmica si sacrifica, benefiziu à l'altri parassiti.

I flukes di u fegatu sopravviventi si alimentanu di u sangue di l'ospiti, diventanu adulti è ponenu ova. Questi ova sò excreted in l'excrementi di l'ospiti, chì sò cunsumati da lumache. E lumache poi tossanu i larvati cù u mucu, attraendu formiche chì ingeriscenu e larva, cuntinuendu u ciculu.

Studi precedenti di laboratoriu di unu di i circadori, Brian Lund Fredensborg, avianu dimustratu chì e formiche infettate eranu menu prubabile di muzzicà una foglia sottu a temperatura più calda. Per indagà più in questu, i circadori anu osservatu formiche infettate in u salvaticu mentre monitoranu a temperatura è l'umidità. I risultati anu cunfirmatu i risultati di u laboratoriu, dimustrendu chì e formiche infettate eranu più prubabile di attachessi à a cima di l'erba in temperature più fresche è di liberà a so morsa mentre a temperatura aumentava.

Capisce cumu i parassiti manipulanu i so ospiti hè cruciale per capiscenu a biodiversità è e relazioni intricate trà e spezie. Questa ricerca mette in risaltu l'impurtanza di a temperatura in l'attivazione di tali manipulazioni è furnisce una nova visione di u cumpurtamentu di e formiche parasitate in i so abitati naturali.

Definizione:

- Lancet liver Fluke: Un verme parassitariu chì infetta diversi ospiti, cumprese lumache, formiche è mammiferi pastori.

– Parasitisme : Relation entre deux organismes où l’un profite aux dépens de l’autre.

– Ecologia di u Cumportamentu : Una rivista scientifica chì publica ricerche nantu à u cumpurtamentu di l'animali in relazione à u so ambiente.

Fonte: Università di Copenhague