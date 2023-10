I ricercatori in Spagna anu scupertu recentemente una spezia di dinosauru scunnisciuta prima chì campava 122 milioni d'anni fà. U dinosauru, cunnisciutu cum'è Garumbatitan morellensis, era un erbivoru cù un collu longu è hè stimatu chì hà misuratu più di 80 metri di lunghezza è era più di 30 metri di altu. Sicondu i paleontologi José Miguel Gasulla è Francisco Ortega da l'Università Naziunale di Educazione à Distanza di Spagna, Garumbatitan morellensis hè prubabilmente unu di i più grandi dinosauri registrati.

In un studiu publicatu in u Zoological Journal of the Linnean Society, i circadori anu descrittu e caratteristiche anatomiche di a nova spezia di dinosauri. U sauropodu avia un collu longu, una cuda longa, una testa chjuca, è gammi grossi, cum'è pilastri. Questa serie di caratteristiche anatomiche distingue Garumbatitan morellensis da altri dinosauri erbivori.

A scuperta di sta nova spezia di dinosauri furnisce infurmazioni impurtanti nantu à a storia evolutiva di i sauropodi in Europa. Pedro Mocho, unu di l'autori di studiu, hà dichjaratu chì Garumbatitan hè unu di i più grandi sauropodi truvati in u Cretaceu Inferjuri di l'Europa. I resti ben conservati di stu dinosauru cuntribuiscenu infurmazione preziosa nantu à i primi membri di un gruppu di sauropodi chjamatu Somphospondyli, chì eranu l'unicu gruppu di sauropodi prisenti in a Peninsula Iberica prima di l'estinzione di massa di dinosauri non aviani.

I circadori credi chì u studiu di Garumbatitan morellensis mette in luce l'evoluzione iniziale di stu gruppu di sauropodi. Per ricustruisce i so resti, i scientisti speranu di capisce megliu e caratteristiche è u cumpurtamentu di sti giganti antichi.

Fonti:

- El Mundo: i circadori spagnoli scoprenu unu di i più grandi dinosauri in u mondu in Morella

- El País: I ricercatori spagnoli identificanu un novu dinosauru chì campava in a zona di Morella

- Newsweek: Un dinosauru gigante di novu scupertu una volta in Europa