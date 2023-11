U Paesaghju Cambiante: Disparità di Genere in Scienza

Un studiu recente publicatu in PLOS Biology revela chì mentre i squilibri di genere persistenu in a cumunità scientifica, ci sò segni di prugressu. Cunducendu da John Ioannidis di u Meta-Research Innovation Center di l'Università di Stanford, u studiu analizò e dati da a basa di dati Scopus, chì comprende 5.8 milioni di autori in tutte e discipline scientifiche.

Stòricamente, l'omi anu duminatu u campu di a scienza, cù disparità significativa in a rapprisintazioni. In ogni casu, u studiu hà truvatu chì a disparità di genere si riduce, anche se lentamente. Trà tutti l'autori, l'omi superanu ancu e donne da 1.88 volte, ma sta cifra hè diminuita da 3.93 volte per l'autori pre-1992 à 1.36 volte per l'autori post-2011.

Curiosamente, l'analisi fucalizza ancu nantu à l'autori più citati, chì rapprisentanu e voci più influenti in i so campi rispettivi. Trà stu gruppu esclusivu, l'omi cuntinueghjanu à superà e donne per 3.21 volte, una diminuzione da 6.41 volte per l'autori anziani à 2.28 volte per quelli chì anu cuminciatu à publicà dopu à 2011.

I risultati evidenzianu ancu l'eterogeneità trà e discipline scientifiche, cù diversi livelli di rapprisintazioni di genere trà l'autori più citati. In fattu, solu u 18% di i sottocampi scientifichi in u gruppu più chjucu di l'autori dimustratu una rappresentanza uguale o più grande di e donne cum'è autori più citati.

U studiu hà ancu esaminatu i squilibri di genere in i paesi à ingressu altu versus altre nazioni. Mentre chì i squilibri di genere diminuinu cù u tempu in i dui gruppi, i paesi fora di e nazioni à altu redditu anu mostratu pocu migliuramentu in termini di disparità di genere trà l'autori più citati.

Inoltre, un esame più strettu hà revelatu chì mentre e donne custituiscenu una proporzione significativa di u gruppu più chjucu d'autori, a so progressione à u prufessore tutale era raru. Questu suggerisce a necessità di migliurà in i percorsi di promozione per i scientisti di talentu, indipendentemente da u sessu.

In riassuntu, u studiu illustra u prugressu fattu in a riduzione di e disparità di genere in l'autore scientificu, ma ricunnosce chì ferma una stanza significativa per a migliione. I sforzi per affruntà questi sbilanciamenti devenu cuntinuà per creà una cumunità scientifica più inclusiva è equitativa.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì ghjè a basa di dati Scopus?



A: A basa di dati Scopus hè un repository cumpletu chì include documenti da diversi campi scientifichi. Hè stata utilizata in u studiu per evaluà a cumpusizioni di genere di l'autori.

Q: Cumu hè stata determinata l'identità di genere per l'autori in u studiu?



A: L'identità di genere hè stata attribuita cun alta certezza utilizendu a basa di dati Scopus, chì probabilmente si basava nantu à diversi indicatori cum'è i nomi di l'autore è l'affiliazione.

Q: Ci hè statu qualchì diffarenza trà i paesi à ingressu altu è altre nazioni in quantu à disparità di genere?



A: U studiu hà truvatu chì i squilibri di sessu diminuinu cù u tempu in i paesi à ingressu altu è in altre nazioni. Tuttavia, altri paesi anu mostratu pocu migliuramentu in quantu à i squilibri di genere trà l'autori più citati.

Q: Chì suggerisce u studiu in quantu à a progressione di e donne scientifiche?



A: U studiu mette in risaltu chì mentre e donne sò ben rapprisentate trà u gruppu più chjucu d'autori, a so progressione à u prufessore pienu resta raru. Questu indica a necessità di migliurà in i percorsi di promozione per i scientisti di talentu, indipendentemente da u sessu.