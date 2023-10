U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) hà generatu assai eccitazione cù e so osservazioni iniziali, purtendu à i tituli sensazionalisti chì sustenevanu chì e teorie stabilite longu cum'è u Big Bang è a relatività generale sò state spruvate. Tuttavia, novi scuperte da un studiu chì utilizanu dati da l'Indagine Unbiased Cluster CANadian NIRISS (CANUCS) mostranu chì questi risultati rivoluzionari ùn eranu micca cusì inusual cum'è inizialmente implicatu.

U JWST hè u telescopiu infrarossu più putente mai custruitu, capace di catturà imaghjini dettagliati di alcune di e prime galassie chì si sò formate dopu à l'età scura di l'Universu iniziale. L'osservazioni precedenti da i periodi un pocu più tardi ci anu datu una bona cunniscenza di a rapidità di l'evoluzione di e galaxie basatu annantu à a nostra cunniscenza di u Big Bang. Ma e galassie identificate da u JWST eranu digià grandi, brillanti è strutturalmente cumplessi, sfidendu e nostre ipotesi nantu à l'evoluzione galattica.

L'astrònomu utilizanu diverse tecniche per identificà e galassie distanti, cumprese a ricerca di rotture in spettri galattici. E galassie à doppia rottura, chì mostranu rotture in e lunghezze d'onda Lyman è Balmer, ponu aiutà l'astrònomu à mira à e galassie à distanze specifiche. I risultati iniziali da u JWST anu focu annantu à e galassie à doppia rottura à u redshifts di circa z = 7 quandu l'Universu avia menu di un miliardi d'anni.

Tuttavia, stu studiu utilizendu dati CANUCS hà revelatu un preghjudiziu potenziale in a selezzione di galaxie à doppia rottura. U metudu pò favurizà galaxie più grande è più brillanti, lascendu fora galaxie più chjuche, più dimmer è più fresche. A squadra hà identificatu 19 galaxies à doppia rottura da i dati CANUCS, ma paragunatu à una populazione più grande di galaxie, era evidenti chì u metudu di selezzione puderia sbilanciate i risultati versu galaxie più grande è più brillanti.

I circadori enfatizanu chì questi risultati iniziali ùn scontate micca u putenziale per u JWST per forza una revisione di u nostru mudellu cosmologicu standard. Tuttavia, mettenu in risaltu chì simu sempre in i primi stadi è bisognu di più dati è osservazioni detallati per capiscenu a vera natura di sti galassie distanti è induve a polvera si stalla veramente.

Source:

Desprez, Guillaume, et al. "LCDM ùn hè ancu mortu: e massicce galassie di Balmer high-z sò menu cumuni di ciò chì hà dettu prima." arXiv preprint arXiv:2310.03063 (2023).