E scimmie aumentanu l'usu di i marcati di l'odore per cumpensà a contaminazione di u rumore umanu

Un novu studiu hà scupertu chì i tamarini di pezza aumentanu u so usu di marchi di scent per cumpensà a contaminazione di u rumore umanu. U tamarinu pied hè una spezia di primati truvata in u centru di u Brasile, ma u so habitat hè sempre più invaditu da l'ambienti urbani. U studiu, realizatu da circadori da l'Università Federal do Amazonas è l'Università Anglia Ruskin, hà utilizatu u seguimentu di a radiu per osservà u cumpurtamentu di nove gruppi separati di tamarini di pied salvatichi. I circadori anu truvatu chì a freccia di marcatura di l'odore aumentava in cunfurmità cù i livelli di rumore causati da u trafficu stradale, l'aviò, i visitori di u parcu è l'attività militare. Questu suggerisce chì e scimmie si basanu più nantu à a marcatura di l'odore quandu a so cumunicazione vocale diventa menu efficace per via di u rumore umanu.

A cumunicazione hè vitale per a sopravvivenza di una spezia, è i tamarini di pied utilizanu marcatura di l'odore per trasmette infurmazione riproduttiva è territuriale. L'autore principale di u studiu, Tainara Sobroza, spiega chì assai spezie dipendenu da i segnali acustici per l'infurmazioni essenziali, cum'è l'attrazione di i mate, l'alimentazione è l'alerta di predatori. A ricerca indica chì l'urbanizazione è l'aumentu di i livelli di rumore anu un impattu in a cumunicazione di i tamarini. Cum'è u paisaghju urbanu s'intruduce più in u so territoriu, a marcatura di l'odore hè diventata più prevalente cum'è mezu di cumunicazione.

U coautore Dr Jacob Dunn nota chì l'omu hà introduttu stimuli supplementari à i paisaghji sonori di l'animali, affucannu i soni naturali. L'usu aumentatu di marcatura di l'odore da i tamarini di pied hè vistu cum'è una risposta flexible à stu cambiamentu ambientale. In ogni casu, à u cuntrariu di e chjama vocali, i marcati di l'odore ùn sò micca efficaci per a cumunicazione à longa distanza. Cù l'habitat di i tamarini diventanu più frammentati è i gruppi diventanu più isolati, sta adattazione puderia avè un impattu preghjudiziu nantu à una spezia digià in u statu di periculu criticu.

In generale, u studiu mette in risaltu i modi in quale l'animali adattanu u so cumpurtamentu in risposta à i cambiamenti indotti da l'omu in u so ambiente. Capisce queste adattazioni hè cruciale per i sforzi di cunservazione è per assicurà a sopravvivenza di e spezie in periculu.

Source:

- Tainara V. Sobroza et al, Do pied tamarins aumentanu scent-marking in risposta à u rumore urbanu ?, Ethology Ecology & Evolution