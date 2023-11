A nova stampante à jet d'inchiostro 3D utilizza a visione di l'urdinatore per a stampa senza cuntattu è versatili

Un avanzu rivoluzionariu in a tecnulugia di stampa inkjet 3D hè statu sviluppatu da circadori di MIT, Inkbit è ETH Zurich. Questa stampante innovativa utilizza a visione per computer per attivà a stampa senza cuntattu, chì permette à l'ingegneri di travaglià cù una gamma più larga di materiali chì mai.

Tradizionalmente, i sistemi di stampa inkjet 3D sò stati limitati in a so capacità di fabricà strutture cù cumpunenti ibridi chì combinanu materiali morbidi è rigidi. U prucessu di lisciatura utilizatu in questi sistemi spessu squishes o smears resins lentamente-curing, restringe i tipi di materiali chì ponu esse usatu.

A stampante inkjet di novu sviluppata risolve stu prublema incorporendu a tecnulugia di visione informatica. U sistema scansa automaticamente a superficia di stampa 3D è aghjusta a quantità di resina depositata da ogni ugello in tempu reale. Questu assicura chì nisuna zona hè sopra o sottu-piena, chì si traduce in una stampa più precisa è affidabile.

Unu di i vantaghji chjave di stu sistema di stampa senza contactu hè a so cumpatibilità cù i materiali più lenti di curazione. A cuntrariu di l'acrilati tradiziunali utilizati in a stampa 3D, i chimichi di materiale di curazione più lenta offrenu caratteristiche di prestazione avanzate cum'è elasticità, durabilità è longevità migliorate.

A rapidità è a precisione di sta nova stampante sò veramente notevuli. Pò fà aghjustamenti custanti senza piantà o rallentà u prucessu di stampa, facendu circa 660 volte più veloce di i sistemi di stampa inkjet paragunabili. Questa velocità senza precedente apre novi pussibulità per una produzzione efficiente à grande scala.

U squadra di ricerca hà utilizatu sta stampante per creà dispositi robotici cumplessi, cumprese una pinza robotica stampata in 3D in forma di manu umana. Questa pinza hè cuntrullata da tendini rinfurzati ma flessibili, chì dimustranu e capacità di a stampante in a fabricazione di strutture intricate è funzionali.

In più di a so rapidità è versatilità, a stampante offre ancu un cuntrollu di materiali superiore. Pò stampà dettagli precisi utilizendu a cera cum'è materiale di supportu per creà cavità o rete intricate di canali in un oggettu. A cera hè stampata sottu à a struttura è si scioglie dopu, lascendu canali aperti.

In generale, sta nova stampante inkjet 3D cù tecnulugia di visione di computer rapprisenta un avanzamentu significativu in u campu di a fabricazione additiva. A so capacità di stampa senza cuntattu è a cumpatibilità cù una larga gamma di materiali sbloccanu infinite pussibulità per ingegneri è designer.

FAQ

Q: Cosa hè a visione per computer?

A visione di l'informatica si riferisce à u campu di studiu è tecnulugia chì permette à l'urdinatore di estrae l'infurmazioni da l'imaghjini digitali o i video. Implica u sviluppu di algoritmi è tecniche per i travaglii cum'è u ricunniscenza di l'imaghjini, a rilevazione di l'ughjettu è a cunniscenza di scena.

Q: Chì sò l'acrilati?

L'acrilati sò un tipu di resina cumunimenti utilizatu in a stampa 3D. Sò cunnisciuti per e so proprietà di curazione rapida, chì li facenu adattati per a prototipazione rapida è a pruduzzione à piccula scala. Tuttavia, anu limitazioni in termini di flessibilità è durabilità cumparatu cù altri materiali.

Q: Cumu funziona a stampa 3D senza cuntattu?

A stampa 3D senza cuntattu si riferisce à un prucessu di stampa induve a stampante ùn tocca fisicamente l'ughjettu stampatu durante a fabricazione. Invece, utilizeghja a tecnulugia di visione informatica per cuntrullà precisamente a deposizione di materiale è assicurà u risultatu desideratu. Questu permette l'usu di una gamma più larga di materiali è migliurà a precisione di stampa.

Q: Chì hè u significatu di sta nova stampante?

Questa nova stampante inkjet rapprisenta un avanzu maiò in u campu di a stampa 3D. E so capacità senza cuntattu, a versatilità di travaglià cù diversi materiali, è a velocità eccezziunale facenu un cambiamentu di ghjocu per a fabricazione additiva. Apertura a strada per a produzzione di strutture cumplessi è funziunali cù caratteristiche di prestazione mejorate.