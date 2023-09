Una nova droga potenziale per l'Alzheimer riduce l'infiammazione cerebrale è aumenta a memoria

I ricercatori di l'Istitutu Picower per l'Apprendimentu è a Memoria di u MIT anu fattu un prugressu significativu in u trattamentu di a malatia d'Alzheimer sviluppendu una droga chì riduce l'infiammazione in u cervellu è migliurà a memoria. A droga, chjamata A11, mira à un fattore di trascrizzione geneticu chjamatu PU.1, chì hè rispunsevule per l'espressione di i geni inflamatorii in e cellule immune di u cervellu durante a malatia d'Alzheimer. A11 suppresses l'attività di PU.1 reclutandu proteini chì reprimenu l'espressione di sti geni inflammatorii.

A inflamazioni hè un cumpunente maiò di a patologia di a malatia di Alzheimer, è truvà trattamenti efficaci hè statu difficiule. Attraversu testi preclinici nantu à culturi di cellule umane è mudelli di mouse di Alzheimer, i circadori anu truvatu chì l'A11 riduce l'infiammazione in cellule simili à a microglia umana è parechji mudelli di mouse di a malatia d'Alzheimer. Hè ancu migliurà significativamente a cugnizione in i topi.

I circadori anu paragunatu l'espressione genica in campioni di cervellu postmortem da i malati di Alzheimer è cuntrolli non-Alzheimer. Anu scupertu chì i risultati di Alzheimer in grandi cambiamenti in l'espressione di u genu microglial, è un incrementu di PU.1 ubligatoriu à i miri di geni inflammatorii hè una parte significativa di questi cambiamenti. A diminuzione di l'attività PU.1 in un mudellu di mouse di Alzheimer's reduced inflammation and neurodegeneration.

A squadra screened over 58,000 small molécules per truvà cumposti chì puderanu riduce l'inflamazioni è i geni di Alzheimer regulati da PU.1. A11 era u più putente trà i sei candidati finali. In esperimenti realizati nantu à e cellule simili à a microglia umana, A11 hà diminuitu l'espressione è a secrezione di citochine inflamatorii è impedisce à a microglia di reagisce eccessivamente à i signali infiammatori.

Più ricerca hè necessaria per sviluppà è pruvà A11 cum'è trattamentu per a malatia d'Alzheimer. Questa droga promettente puderia cuntribuisce à u sviluppu di terapii più efficaci per questu disordine neurodegenerativu devastanti.

- Definizione di a malatia di Alzheimer: a malatia d'Alzheimer hè una malatia chì attaccà u cervellu, pruvucannu una diminuzione di a capacità mentale chì s'aggrava cù u tempu. Hè a forma più cumuna di dimenzja è conta da u 60 à u 80 per centu di i casi di dimenzja. Ùn ci hè micca cura attuale per a malatia di Alzheimer, ma ci sò medicazione chì ponu aiutà à facilità i sintomi.

- MIT Definizione: MIT hè un acronimu per u Massachusetts Institute of Technology. Hè una prestigiosa università di ricerca privata in Cambridge, Massachusetts chì hè stata fundata in 1861. Hè urganizata in cinque Scole: architettura, ingegneria, umanità, arti è scienze suciali, gestione è scienza. L'impattu di u MIT include assai innovazioni scientifiche è avanzate tecnologiche. A so missione hè di circà a cunniscenza fundamentale nantu à a natura è u cumpurtamentu di i sistemi viventi è l'applicazione di quella cunniscenza per rinfurzà a salute, allargà a vita, è riduce e malatie è disabilità.

- Definizione di l'Istituti Naziunali di Salute: L'Istituti Naziunali di Salute (NIH) hè l'agenzia primaria di u guvernu di i Stati Uniti rispunsevule per a ricerca biomedica è di salute publica. Cunduce a so propria ricerca scientifica attraversu u so Programma di Ricerca Intramurale (IRP) è furnisce un finanziamentu di ricerca biomedica maiò à e strutture di ricerca non-NIH attraversu u so Programma di Ricerca Extramural. A so missione hè di circà a cunniscenza fundamentale nantu à a natura è u cumpurtamentu di i sistemi viventi è l'applicazione di quella cunniscenza per rinfurzà a salute, allargà a vita, è riduce e malatie è disabilità.