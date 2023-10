Una nova lege universale di a natura: l'evoluzione si applica à tutti i sistemi cumplessi

Una squadra di scientisti è filòsufi hà introduttu un cuncettu rivoluzionariu chì chjamanu "una lege mancante di a natura". Argumentanu chì l'evoluzione ùn hè micca limitata à a vita biologica, ma hè un prucessu fundamentale chì si applica à tutti i sistemi cumplessi in l'universu, da i corpi celesti à e strutture atomiche. A squadra prupone a "Legge di Aumentà l'Informazione Funzionale", chì dice chì qualsiasi sistema, vivu o micca, evolverà se diverse cunfigurazioni sottumettenu selezzione basatu nantu à funziunalità.

I circadori identificanu trè caratteristiche di definizione di i sistemi in evoluzione: multiplicità di cumpunenti, diversità di arrangiamenti è selezzione per a funzione. Suggerenu chì queste caratteristiche sò cumuni à i sistemi cumplessi in evoluzione in diversi campi.

A chjave per questa lege universale di a natura si trova in u cuncettu di "selezzione per a funzione". I ricercatori si sviluppanu nantu à a teoria di a selezzione naturale di Darwin, categurizendu a funzione in trè tippi distinti: stabilità, persistenza dinamica è novità. A funzione ùn hè più limitata à i tratti di sopravvivenza, ma include attributi chì cuntribuiscenu à l'esistenza, a diversificazione è a cumplessità di un sistema.

U studiu illustra sta tiuria cù esempii da u cuntestu biologicu è micca biologicu. Si mette in risaltu u viaghju evolutivu di a vita nantu à a Terra, da l'emergenza di a fotosintesi à u sviluppu di cumpurtamenti cumplessi. Tuttavia, u cuncettu di l'evoluzione si estende oltre a vita urganica. U regnu minerale, per esempiu, mostra a so propria via evolutiva, induve e cunfigurazioni minerali simplici anu datu l'origine à i più cumplessi cù u tempu.

Inoltre, e stelle stesse rapprisentanu una maraviglia evolutiva forgendu elementi più pesanti, cuntribuiscenu à a diversità chimica è a cumplessità di l'universu.

A ricerca enfatizeghja chì l'evoluzione darwiniana hè un casu speciale in questu fenomenu naturali più largu. Suggerisce chì i principii chì guidanu a diversità di a vita nantu à a Terra s'applicanu ancu à i sistemi inanimati.

Stu studiu, publicatu in i Proceedings of the National Academy of Sciences, hè un sforzu di cullaburazione chì implica scientisti di diverse discipline. Ricunnoscendu a tendenza universale di i sistemi cumplessi per generà novità, stabilità è persistenza dinamica, sta ricerca ridefinisce a nostra cunniscenza di l'evoluzione cum'è una caratteristica inerente di u nostru universu in evoluzione.

