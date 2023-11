Durante a Cunvocazione Autunnale 2023 tenuta in Place des Arts, circa 1,000 studienti anu attraversatu u palcuscenicu di a Salle Wilfrid-Pelletier per riceve i so diplomi ben guadagnati. L'Università hà pigliatu sta opportunità per ricunnosce individui eccezziunali per i so cuntributi notevuli à a scienza è l'arte.

Un tali individuu onoratu durante a ceremonia di a matina era MiMi Aung, chì hè statu prisentatu cù u prestigiosu Dottore in Scienze, honoris causa. Aung, un ingegnere spaziale pioniere, hà fattu a storia mentre travagliava à u Laboratoriu di Propulsione Jet (JPL) di a NASA. Ella guidò a creazione è u volu successu di u primu aviò per ottene u volu propulsatu è cuntrullatu in un altru pianeta. L'aviò rivoluzionariu chjamatu "Ingenuity" hè partitu in l'atmosfera fina di Mars è si firmò in l'aria per un impressiunanti 39 seconde. Comparativamente, u primu volu di i fratelli Wright in a Terra durò solu 12 seconde. L'ingenuità di Aung hà purtatu à più di 60 missioni di successu per "Ingenuità" in l'ultimi dui anni. Ampliendu i so orizzonti, Aung s'hè unitu recentemente à u Prughjettu Kuiper d'Amazon cum'è direttore di a gestione di u prugramma tecnicu, induve ella hà da scopu di aumentà l'accessu à Internet à banda larga globale attraversu una rete satellitare in orbita terrestre bassa.

In a cerimonia di cunvocazione dopu meziornu, l'Università hà onoratu à Robert Houle, un artista è graduatu di McGill, cù u stimatu titulu di Dottore in Lege, honoris causa. U viaghju di Houle cum'è sopravviventi di una scola residenziale l'hà purtatu à truvà cunsulazione è spressione per mezu di a pittura è u disegnu. In l'ultimi cinque decennii, hà evolutu in una di e figure prominenti in l'arti canadianu cuntempuraneu. Houle hà dedicatu a so vita à favurizà a ricunniscenza di l'artisti indigeni è à stabilisce a leadership indigena in l'istituzioni accademiche è culturali. In particulare, hè diventatu u primu curatore di l'arte indigena cuntempuranea à u Museu Canadianu di Civilizazione è era ancu u primu prufessore di Studi Indigeni à l'Ontario College of Art and Design. I cuntributi eccezziunali di Houle à l'arti canadianu li hanu guadagnatu numerosi onori, cumpresu u Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, chì hà vintu duie volte.

A Cunvocazione di l'Autunnu 2023 hà celebratu i rializazioni di questi individui notevuli chì anu spintu i limiti di a scienza è l'arte. I so cuntributi d'impattu senza dubbitu ispiraranu e generazioni future à ghjunghje à novi alture è à creà eredità durevule di u so propiu.

FAQ

Cos'è l'honoris causa?

Honoris causa hè un termu latinu utilizatu per indicà un diploma onorariu attribuitu da una università o istituzione senza chì u destinatariu hà cumpletu i requisiti accademici abituali.

Quale hè MiMi Aung?

MiMi Aung hè un ingegnere spaziale pionieru chì hà guidatu a creazione è u volu di u primu aviò, chjamatu "Ingenuità", per ottene u volu motorizatu è cuntrullatu in un altru pianeta.

Quale hè Robert Houle?

Robert Houle hè un artista, sopravviventi di a scola residenziale, è una figura prominente in l'arte canadiana cuntempuranea. Hè cunnisciutu per a so infaticabile difesa per l'artisti indigeni è a dirigenza in l'istituzioni accademiche è culturali.