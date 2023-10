I ricercatori studianu l'implicazioni di a meccanica d'onda variabile in u tempu

I ricercatori di l'Università di Tampere è di l'Università di a Finlandia Orientale anu realizatu un studiu nantu à a meccanica d'onda variabile in u tempu in fotonica. Anu scopu di definisce cumu i media chì varianu in u tempu affettanu i fenomeni di l'onda è anu esaminatu e mudificazioni fatte à l'equazioni d'onda standard quandu a velocità di una onda ùn hè micca custante. U squadra hà sviluppatu una equazione d'onda accelerata chì hà cuntatu i cambiamenti in a velocità di l'onda cù u tempu.

Inizialmente, i circadori anu scontru sfide quandu risolviu l'equazioni, ma anu capitu chì u cumpurtamentu di a suluzione s'assumiglia à quellu di i fenomeni relativisti. Anu trovu chì una velocità di riferimentu constante, cum'è a velocità di u vacuum di a luce, era necessariu per pruduce suluzioni chì si allineanu cù u cumpurtamentu previstu. Sta ricerca hà purtatu à a scuperta di a "freccia di u tempu", chì stabilisce una direzzione ben definita di u tempu in quantu à l'accelerazione di l'onda. I circadori anu osservatu chì l'equazione di l'onda accelerante permette solu suluzione induve u tempu scorri in avanti, ma micca in daretu.

Inoltre, u studiu hà esaminatu a cunservazione di l'energia è l'impulsu in onde continue à traversu l'interfacce. A cunservazione di u momentu in a luce hè statu un sughjettu di dibattitu cunnisciutu cum'è a cuntruversia Abraham-Minkowski. Per mezu di a so ricerca, i scientisti anu stabilitu chì l'effetti relativisti ghjucanu un rolu in a cunservazione di u momentu di l'onda. Hanu attribuitu l'illusione di non-conservazione à a cuntrazione di a lunghezza causata da a dilatazione di u tempu sperimentata da l'onda in un mediu materiale.

L'equazione di l'onda accelerante hà ampie applicazioni è pò esse impiegata in a modellazione analitica di onde continue, ancu in materiali chì varianu in u tempu. Permette à i circadori di scopra scenarii chì prima eranu solu solu solu numericamente. Un tali scenariu implica un cristallu di tempu fotonicu disordinatu, una sustanza ipotetica in quale l'onda rallenta esponenzialmente mentre guadagnanu energia. U furmalisimu di a squadra hà dimustratu chì u cambiamentu di l'energia in questi casi hè dovutu à u spaziu-tempu curvatu sperimentatu da l'onda.

Stu studiu cuntribuisce à avanzà a cunniscenza di i media chì varianu in u tempu è u so impattu nantu à i fenomeni ondulatori. Inoltre, mette in risaltu e caratteristiche fundamentali di a natura, cumpresa a direzzione fissa di u tempu è a cunservazione di u momentu in l'onda. Ulteriori ricerche in questu campu puderanu purtà à innovazioni significative in fotonica è oltre.

Fonti:

- Matias Koivurova, Charles W. Robson, è Marco Ornigotti. "Media varianti in u tempu, relatività è a freccia di u tempu". Optica. DOI: 10.1364/OPTICA.494630