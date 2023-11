L'archeologi anu recentemente fattu una scuperta rivoluzionaria in a Costa di Capu Sudafricana chì sfida a nostra cunniscenza di i primi avanzamenti tecnologichi umani. I scuperti suggerenu chì l'omu antichi pò esse purtatu i scarpi durante l'Età di a Pietra Media, un periodu cunnisciutu ancu u periodu Mesoliticu in a preistoria africana. Sta scuperta, datata trà 75,000 150,000 è XNUMX XNUMX anni fà, indica a pussibilità chì l'omu antichi pussede una cumplessità cognitiva più grande di ciò chì si crede prima.

I primi scarpi cunnisciuti, sicondu i scuperti archeologichi precedenti, datanu solu circa 6,000 2,000 anni è sò stati truvati in parti di l'Europa. Prima si pensava chì l'omu in Sudafrica ùn portavanu scarpi finu à circa XNUMX XNUMX anni fà. Tuttavia, una nova evidenza longu a Cape Coast di u Sudafrica sfida sta nozione. I fossili di traccia in paleosuperfici anu revelatu ciò chì l'esperti credenu esse impronte umane rivestiti in una forma di coperta cruda simile à una scarpa.

Bernhard Zipfel, un ricercatore à l'Università di Witwatersrand, l'Istitutu di Studi Evolutivi di Johannesburg, dichjara chì questi scuperti indicanu chì l'antichi umani chì anu lasciatu e so impronte nantu à a Costa di Capu durante l'Età di a Pietra di u Mediu probabilmente portavanu una sorta di calzature prima. U terrenu rocciosu longu à a costa averia bisognu di prutezzione di i pedi per prevene ferite chì puderanu esse fatali.

I tipi di scarpi purtati da l'omu antichi sò sempre incerti per via di a natura peribule di i materiali utilizati. A cuntrariu di l'artifacti di petra, i scarpi fatti di materiali organici si degrada rapidamente è hè improbabile di sopravvive per migliaia d'anni. Tuttavia, i circadori utilizanu tracce fossili cum'è un mezzu per studià i scarpi purtati da i nostri antichi antenati. I fossili di traccia includenu l'impronte lasciate da impronte antiche, stampe di corpu, è altre evidenza chì ponu furnisce insights in a vita antica.

Basatu nantu à l'apparizione di i fossili di traccia, Zipfel suggerisce chì i scarpi antichi s'assumiglia più "plakkies" o flip flops. E similarità trà i fossili di traccia è i sandali purtati da u populu San, l'abitanti più antichi di l'Africa miridiunali, sustene ancu sta ipotesi.

Per avè più insight, Zipfel è i so culleghi anu realizatu esperimenti cù riproduzioni muderne di varii tipi di calzature antichi mentre caminavanu per e stesse spiagge induve sti individui vestiti di scarpi si aggiravanu una volta. A paraguni di i fossili di traccia cù e tracce muderni prudutte da e ripruduzzione hà revelatu correlazioni significativu, purtendu i circadori à identificà almenu trè siti di traccia distinti fatti da l'omu chì portanu calzature antiche.

Mentre alcune dumande restanu è più ricerca hè necessaria, Zipfel è a so squadra crede chì e so scuperte cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di quandu l'omu hà cuminciatu à portà i scarpi. Questi risultati suggerenu fermamente chì a regione di l'Africa miridiunali hà ghjucatu un rolu cruciale in u sviluppu di capacità cognitive è pratiche trà l'omu antichi. A ricerca realizata da Zipfel è i so culleghi offre insights preziosi nantu à l'avanzamenti tecnologichi di i nostri primi antenati è getta una nova luce nantu à a cumplessità di e so capacità cognitive.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Quandu sò stati scuperti i primi scarpi cunnisciuti?

A: I primi scarpi cunnisciuti, chì datanu di circa 6,000 XNUMX anni, sò stati truvati in parte di l'Europa.

Q: Chì eranu e credenze previ nantu à l'usu di i scarpi in Sudafrica?

A: Era cridutu chì l'omu in Sudafrica ùn anu purtatu scarpi finu à circa 2,000 anni fà.

Q: Chì hà revelatu a recente scuperta in Sudafrica ?

A: A scuperta hà revelatu tracce fossili di impronte umane chì portanu una forma di coperta cruda cum'è scarpi, chì indicanu chì l'antichi umani in Sudafrica pò esse purtatu scarpi durante l'Età di Pietra Media.

Q: Chì tipi di scarpi portavanu l'omu antichi ?

A: I tipi esatti di scarpi purtati da l'omu antichi sò sempre incerti per via di a natura peribule di i materiali. In ogni casu, basatu annantu à l'apparizione di i fossili di traccia, s'assumiglia più vicinu à i flip flops.

Q: Perchè a scuperta hè significativa?

A: A scuperta sfida e credenze precedenti nantu à u timing è l'usu di i scarpi in Sudafrica, suggerenu chì l'antichi umani eranu più avanzati cognitivamente di ciò chì si pensava prima. Si mette ancu in risaltu l'impurtanza di a regione sudafricana in u sviluppu di e prime capacità cognitive è pratiche umane.