Un novu studiu mostra una soluzione potenziale à l'infestazione di microbi in a Stazione Spaziale Internaziunale

Un studiu recente realizatu nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) hà revelatu una suluzione potenziale à u prublema cuntinuu di l'infestazione microbiana. I microbi, chì sò purtati da l'astronauti è a carica à l'ISS, ponu formate tane hibernate cunnisciute cum'è biofilms. Questi biofilms ponenu una minaccia per a salute di l'astronauta è ponu dannu l'equipaggiu nantu à a stazione. In ogni casu, un trattamentu chì implica un lubricante basatu in siliciu hà dimustratu risultati promettenti in a prevenzione di a furmazione di biofilm.

I biofilms sò matrici cumplessi di cellule prodotte da i microbi, è ponu esse truvati nantu à diverse superfici di l'ISS, cumpresi vestiti spaziali è sistemi d'acqua. Mentre chì certi microbi sò innocu o ancu benifichi, quelli dannosi ponu evade u sistema di difesa di u corpu è causanu danni di tissuti. Questi microbichi dannosi sò prutetti da i biofilmi chì creanu, chì li permettenu di stà dorme è evade a rilevazione.

U trattamentu di lubricante basatu in siliciu hè statu prima pruvatu nantu à a Terra è hà dimustratu efficace in a prevenzione di a furmazione di biofilm. In l'esperimentu di l'ISS, l'astronauti anu trattatu i materiali di a superficia cù u lubricante è li espone à una bacteria chjamata Pseudomonas aeruginosa. Dopu trè ghjorni d'incubazione nantu à a stazione, i testi anu dimustratu chì u lubricante avia impeditu chì i battìri si riuniscenu nantu à a superficia.

Questa scuperta hè particularmente significativa per e missioni spaziali longu à a luna è à Marte, induve ùn hè micca pussibule di riceve pezzi di ricambio o di rinvià l'equipaggiu à a Terra prontamente. Truvà suluzioni per mitigà l'infestazione microbiana hè cruciale per mantene a salute di l'astronauta è assicurà a funziunalità di l'equipaggiu.

A parte di e so applicazioni in u spaziu, sta ricerca pò ancu avè implicazioni per mantene i dispositi medichi puliti è riducendu a corrosione guidata da i microbi in industrii cum'è a pruduzzione di petroliu è gasu. A prevenzione di a furmazione di biofilm pò aiutà à mitigà i risichi di fallimentu di l'equipaggiu è sversamenti periculosi di petroliu.

Stu studiu hè statu publicatu in a rivista npj Microgravity u 16 d'Aostu di u 2021.

Fonti:

- Articulu surghjente: Fonte unlinked

- Definizione di biofilms: "Un biofilm hè una strata di microorganismi, inclusi i batteri, chì si attacca à una superficia è pruduce una matrice protettiva chjamata sustanza polimerica extracellulare (EPS)." (Fonte: Study.com)

- Definizione di microbi: "I microbi sò microorganismi, cum'è batteri, virus, fungi è protozoi, chì sò troppu chjuchi per esse vistu à l'occhiu nudu". (Fonte: News-Medical.net)