Riduzzione di l'emissioni di metanu in l'agricultura: una svolta in l'agricultura sustenibile

À a cunferenza "Agriculture and Climate Change: Science into Action", Teagasc Principal Research Scientist, Prof Sinead Waters, hà spartutu una ricerca rivoluzionaria cum'è parte di u prughjettu "Meth-Abate". In un sforzu di cummattiri u livellu allarmante di emissioni di gas di serra, in particulare u metanu, generatu da l'industria agricula irlandese, Prof Waters è a so squadra anu travagliatu nantu à e tecnulugia novi pronte per a splutazioni.

Dati recenti da l'Agenzia di Proteczione Ambientale (EPA) anu revelatu chì un stupente 72% di l'emissioni agro-GHG irlandesi ponu esse attribuiti à u metanu. In cunseguenza, l'industria hè stata fervently searching per metudi efficaci per mitigà queste emissioni.

U prughjettu 'Meth-Abate' hà focu annantu à u sviluppu di inhibitori di metanu ossidante, una gamma di prudutti fabbricati da GlasPort Bio in Galway. Pruvatu per esse sicuru per u cunsumu, questi composti basati in perossidu anu sottumessu assai prucessi, chì dimustranu a so efficacità à riduce l'emissioni di metanu da a fermentazione di ruminanti.

U pruduttu più promettente per emerge da questi studii hè RumenGlas, chì utilizeghja u perossu di calciu cum'è u so ingredientu chjave. U Prof Waters hà evidenziatu a so efficacità di costu, estimu chì solu ammonta à circa 0.9-13c per capu per ghjornu. A squadra hà osservatu una riduzione significativa di l'emissioni di metanu, cù una diminuzione di 17% in a dosa bassa è una riduzzione di 28% degna di a dosa alta paragunata à u gruppu di cuntrollu.

In più di e so proprietà di riduzzione di metanu, questi inibitori mostranu ancu benefici potenziali di rendiment redirigendu l'idrogenu in acidi grassi volatili. Questa scuperta presenta una prospettiva eccitante per l'agricultori, postu chì un rendimentu migliuratu puderia cumpensà a spesa di incorpore l'additivu per l'alimentazione in e so operazioni.

Per assicurà u rispettu di i reguli di sicurità, u pruduttu RumenGlas serà evaluatu da l'Autorità Europea di Sicurezza Alimentaria (EFSA) in principiu di 2024. Una volta appruvatu, furnisce una suluzione accessibile è efficae per i agricultori, postu chì pò esse amministratu convenientemente in forma di pellet.

In più di u travagliu innovativu realizatu da Teagasc, altri esperti di a cunferenza anu enfatizatu l'impurtanza di riduce l'emissioni di metanu in l'agricultura. Grâce à l'avancement des pratiques d'élevage et à l'atteinte des facteurs liés à l'âge, on estime que l'emission de méthane enterique des bovins pourrait être réduite de 25 % en 2050.

Hè cruciali di ricunnosce chì ogni fonte di emissioni di metanu, indipendentemente da u numeru d'animali o di a so cuntribuzione à u riscaldamentu glubale, ghjoca un rolu significativu in u cambiamentu climaticu. Implementendu strategie è tecnulugia efficaci cum'è RumenGlas, l'agricultori ponu fà una differenza tangibile in a mitigazione di l'impattu ambientale di e so operazioni, infine purtendu à un futuru più sustenibile per l'agricultura.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì sò l’emissioni di gas di serra ?

L'emissioni di gas di serra (GHG) si riferiscenu à a liberazione di gasi in l'atmosfera di a Terra chì cuntribuiscenu à l'effettu di serra. Questi gasi intrappolanu u calore è causanu u riscaldamentu glubale è u cambiamentu climaticu. I GHG primari includenu diossidu di carbonu (CO2), metanu (CH4), oxidu nitroso (N2O) è gasi fluorurati.

2. Perchè hè impurtante a riduzzione di l'emissioni di metanu in l'agricultura ?

U metanu hè un gasu di serra potente chì hà un putenziale di riscaldamentu glubale significativamente più altu cumparatu cù u diossidu di carbonu. In u settore agriculu, l'emissioni di metanu sò principalmente urigginati da l'allevamentu, in particulare l'animali ruminanti cum'è u vacche. A riduzione di l'emissioni di metanu in l'agricultura hè cruciale per mitigà u cambiamentu climaticu è ottene a sustenibilità in l'agricultura.

3. Chì ghjè u prughjettu 'Meth-Abate' ?

U prughjettu 'Meth-Abate' hè una iniziativa di ricerca intrapresa da Teagasc, l'autorità irlandese per l'agricultura è u sviluppu di l'alimentariu. U prughjettu hà u scopu di sviluppà tecnulugie pronte per a splutazioni è suluzioni innovatrici per riduce l'emissioni di metanu da l'allevamentu. U so scopu primariu hè di identificà metudi efficaci per mitigà l'impattu ambientale di l'agricultura mentre mantene e pratiche di produzzione sustinibili.

4. Chì ghjè RumenGlas è cumu si travaglia ?

RumenGlas hè un pruduttu sviluppatu da GlasPort Bio in Galway cum'è parte di u prughjettu 'Meth-Abate'. Hè un inhibitore di metanu oxidante chì utilizeghja u perossu di calciu cum'è u so compostu attivu. RumenGlas agisce cum'è un lavabo di l'idrogenu, redirigendu l'idrogenu in acidi grassi volatili, riducendu cusì l'emissioni di metanu da a fermentazione di ruminanti. Hè amministratu in forma di pellet, facendu cunvene per l'agricultori per incorpore in l'alimentazione di l'animali.

5. Chì sò i benefizii putenziali di l'usu di RumenGlas ?

In più di e so proprietà di riduzzione di metanu, RumenGlas mostra potenziali benefici di rendiment per u bestiame. Redirigendu l'idrogenu in l'acidi grassi volatili, pò migliurà u funziunamentu di l'animali, cuntribuiscenu à a produtividade aumentata. Questa migliione di u rendiment pò cumpensà potenzialmente u costu di incorpore RumenGlas in l'alimentazione, facendu una soluzione economicamente viable per l'agricultori.

