A NASA scopre moleculi "carboni" in l'atmosfera di l'exoplaneta K2-18 b

A NASA hà annunziatu chì i dati di u telescopiu spaziale James Webb anu revelatu a prisenza di molécules "carbon-bearing" in l'atmosfera di exoplanet K2-18 b. Situata à circa 120 anni luce di distanza in a zona abitabile di a stella ospite, sta scuperta si aghjunghje à l'osservazioni precedenti fatte da u Telescopiu Spaziale Hubble chì indicava a prisenza di una atmosfera ricca di idrogenu è una superficia cuperta da l'oceanu in K2-18 b.

K2-18 b, chì hè statu scupertu in u 2015 da u Telescopiu Spaziale Kepler, orbita a so stella nana rossa host ogni 33 ghjorni à una distanza di circa 13 milioni di chilometri. Mentre chì sta distanza hè circa un terzu di a distanza trà Mercuriu è u Sole in u nostru sistema solare, u fattu chì e stelle nane rosse sò più chjuche è fresche permette à K2-18 b di esiste in a zona abitabile induve l'acqua liquida puderia esse presente.

Cum'è un "mini-Neptune", K2-18 b hè apprussimatamente 8.6 volte più massiccia di a Terra. Stu tipu di exoplanet ùn esiste micca in u nostru sistema sulari, è l'astrònomu anu una cunniscenza limitata di e so atmosfere. Tuttavia, a NASA crede chì questi mondi "Hycean", cum'è K2-18 b, offre ambienti promettenti per l'esistenza di a vita.

L'osservazioni recenti fatte da u telescopiu Webb indicanu a prisenza di metanu è di diossidu di carbonu in l'atmosfera di K2-18 b. Inoltre, a scarsità di ammonia è a rilevazione potenziale di sulfuru di dimetile suggerenu a pussibilità di l'oceani d'acqua sottu l'atmosfera ricca d'idrogenu di u pianeta.

Mentre l'abbundanza di sti molécule hè significativa, a NASA nota chì ùn guarantisci micca a capacità di u pianeta per sustene a vita. K2-18 b hà un raghju più grande di a Terra, è u so oceanu pò esse troppu caldu o micca liquidu. Ulteriori osservazioni di l'exoplaneta seranu necessarie per cullà più dati è acquistà una cunniscenza più chjara di a so cumpusizioni è abitabilità.

U telescopiu Webb ùn pò micca osservà K2-18 b direttamente per via di a luminosità di a so stella ospite. Invece, l'astrònomu s'appoghjanu nantu à u metudu di transitu, attraversu quale osservanu a ligera diminuzione di a luminosità di a stella mentre u pianeta passa davanti à ellu. Stu metudu permette l'analisi di a luce chì passa per l'atmosfera di l'exoplaneta, furnisce una visione di a so cumpusizioni.

A NASA enfatizeghja chì sta scuperta hè solu u principiu, postu chì ci sò assai più osservazioni di exoplanets potenziali di zona abitabile à vene. L'agenzia aspetta chì l'osservazioni future di Webb furnisceranu una ricchezza d'infurmazioni nantu à l'exoplanets è u so potenziale per sustene a vita.

Fonti: NASA, Università di Cambridge