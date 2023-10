Nove scuperte sfidanu a cunniscenza convenzionale di l'atmosfera di Venus

By

Nta l'ultimi anni, Venus hè stata cunnisciuta per a so atmosfera dura è inospitale. Tuttavia, duie squadre scientifiche separate anu fattu scuperte rivoluzionarie chì ponu cambià a nostra percepzione di i fenomeni atmosferichi di stu pianeta vicinu.

Una squadra di scentifichi planetarii pruposti una tiuria chì i lampi brillanti osservati in l'atmosfera di Venus puderanu esse causati da i meteori. Sta tiurìa hà suscitatu a curiosità nantu à ciò chì succede veramente in Venus è sfida a credenza cunvinziunali chì i lampi sò assuciati cù e tempeste di fulmini.

In u 2021, durante un flyby strettu di u latu notturnu di Venus, a Parker Solar Probe hà rilevatu onde radio cunnisciute cum'è "onde whistler". Queste onde, chì cambianu rapidamente a freccia, sò stati osservati chì si movevanu in discendenza versu Venus, contru à ciò chì si s'aspittava s'elli eranu causati da un fulmine.

U fisicu spaziale Harriet George è a so squadra in l'Università di Colorado Boulder anu osservatu una caratteristica interessante di queste onde di whistler venusian. Pruponenu chì i disturbi in i campi magnetichi debuli di Venus, piuttostu cà i lampi, puderanu esse rispunsevuli di generà sti onde. Cume e linee di campu magneticu cambianu è riconnettate, quantità sustanziali di energia sò liberate, potenzalmentu generà l'onda di fischio osservata.

Reconnessioni magnetichi sò stati ligati à diversi fenomeni in altri ambienti, cum'è l'accelerazione di u ventu solare è l'attivazione di l'aurore in a Terra. E caratteristiche di sti reconnectioni magnetichi allineanu cù a capacità di creà onde di fischi in Venus, secondu i circadori.

Queste scuperte aghjunghjenu cumplessità à a nostra cunniscenza di i prucessi atmosferichi di Venus. Mentre a nuzione di tempeste custanti di fulmini nantu à Venus pò esse messa in questione, u misteru chì circundava a fonte è a natura di e so onde di fischi s'hè approfonditu. Questu hà suscitatu l'interessu di i scientisti planetarii è l'astrònomu, chì sò ansiosi di scopra più stu vicinu celeste.

Fonte: L'articulu originale [furnisce u titulu tutale di l'articulu originale] hè statu publicatu [furnisce a data di publicazione] in [furnisce u nome di a publicazione].