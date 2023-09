A scuperta recente di dui meteoriti in Sudafrica

By

Meteoriti, frammenti di roccia caduti da u spaziu à a Terra, sò longu una fonte di fascinazione per a ghjente in u mondu sanu. Anu furnisce insights preziosi nantu à l'urighjini di u nostru sistema solare è l'esistenza di a vita urganica. Sudafrica, in particulare, hà una ricca storia di scuperte di meteorite.

À a fine di u 2021, un agricultore in a pruvincia di u Capu Nordu di u Sudafrica, Gideon Lombaard, hà fattu una scuperta straordinaria. Sospettava ch'ellu avia scupertu dui frammenti di meteorite è hà ghjuntu à i circadori per a cunferma. Dopu avè sottumessu i frammenti à diverse teste, hè statu determinatu chì eranu veramente meteoriti. I dui frammenti, chjamati Brierskop è Wolfkop, sò stati truvati solu à un chilometru di distanza, ma ùn eranu micca in relazione, chì indicanu chì venenu da diversi avvenimenti meteorichi.

A scuperta di sti meteoriti hè significativu perchè marca i primi scuperti di meteorite in Sudafrica in più di 40 anni. Cù questi novi aghjunti, Sudafrica hà avà un totale di 51 meteoriti cunfirmati, u più altu numeru in l'Africa subsahariana.

I meteoriti sò classificati cum'è pezzi di detriti spaziali rocciosi chì sopravvive à a collisione cù a Terra. Sò tipicamenti scuperti da individui chì scontranu rocci inusual mentre caminavanu. Solu circa 2% di i meteoriti sò classificati cum'è "caduta" perchè sò ricuperati dopu avè vistu durante l'avvenimenti di u focu di meteorite.

Truvà i meteoriti ùn hè micca un travagliu faciule, è a preservazione di sti rocci hè cruciale. Quasi 80% di tutti i meteoriti sò stati truvati in climi aridi cum'è l'Antartida è u desertu di u Sahara, induve a so preservazione hè aiutata da a mancanza di umidità.

A scuperta recente di i meteoriti Brierskop è Wolfkop mette in risaltu l'impurtanza di l'educazione di i meteoriti è i prugrammi di sensibilizazione in Sudafrica. Cù un focusu più forte nantu à i sforzi di ricerca, u paese hà u putenziale di scopre esemplari di meteoriti più preziosi.

L'Attu di Patrimoniu Sudafricanu classifica i meteoriti cum'è elementi di u patrimoniu naziunale chì necessitanu permessi per a rimozione, l'esportazione o u cummerciu. Deve esse cunservati è cunservati bè in istituzioni accreditate cum'è musei è università per a ricerca futura. I meteoriti Brierskop è Wolfkop sò avà almacenati in l'Università di Witwatersrand.

Quandu a tecnulugia cuntinueghja à avanzà, hè anticipatu chì più paesi cuntribuiscenu à a cullizzioni è u studiu di meteoriti. Questi frammenti celesti cuntenenu infurmazione preziosa nantu à a furmazione di u nostru sistema solare è l'esistenza di a vita oltre a Terra.

Fonti:

- A Conversazione: https://theconversation.com/two-new-meteorites-discovered-in-south-africa-168726