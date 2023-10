I scientisti anu scupertu chì i detriti da i coheti è i navi spaziali lasciati in l'atmosfera superiore di a Terra puderia avè un impattu durabile nantu à u clima. Un studiu recente publicatu in i Proceedings di l'Accademia Naziunale di Scienze hà revelatu quantità significativa di aluminiu è metalli esotici in l'estratosfera di a Terra. A squadra di circadori hà sappiutu identificà sti metalli rari cum'è urigginati da a nave spaziale brusgiata durante a rientrata. Questa scuperta suscita preoccupazioni nantu à cumu l'industria spaziale in crescita affetta l'atmosfera superiore di a Terra.

U studiu implicava l'operazioni di un pianu di ricerca speciale equipatu di un strumentu sensitivu per cullà aerosols in l'atmosfera. I dati raccolti indicanu chì più di 20 elementi, cumprese lithium, aluminium, ramu è piombo, eranu prisenti in proporzioni chì currispondenu à quelli utilizati in a nave spaziale. Sti metalli sò stati truvati in circa 10% di particeddi di l'acidu sulfuricu, chì sò essenziali per a prutezzione è a buffering di a capa d'ozone.

U numeru crescente di lanci di missili cuntribuiscenu à l'accumulazione di sti particelle metalliche in a stratosfera. In u 2022, ci hè statu un record di 180 lanci di missile, è questu numeru hè previstu di cresce cum'è l'industria spaziale cuntinueghja à lancià più satelliti è navi spaziali. I circadori anu enfatizatu a necessità di capisce l'impattu di u volu spaziale umanu nantu à u pianeta, in particulare nantu à a capa d'ozonu, chì ghjoca un rolu cruciale in l'assorbimentu di a radiazione dannosa da u sole.

I risultati di u studiu mette in risaltu l'urgenza di studià è di capiscenu i cambiamenti chì si sò in l'atmosfera di a Terra. L'impattu di l'occupazione umana è l'attività spaziale pò esse più significativu ch'è l'imaginava prima. Hè essenziale per priorità a ricerca nantu à u nostru pianeta per capisce megliu è mitigà e cunsequenze potenziali di l'esplorazione spaziale.

Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences (studiu)