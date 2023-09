U rolu di l'ADN mitocondriale in a ripruduzzione umana

Questu articulu esplora una nova ricerca chì cunfirma l'intelligenza scientifica chì l'ADN mitocondriale (mtDNA) hè ereditatu esclusivamente da a mamma. U studiu, publicatu in a rivista Nature Genetics, era una cullaburazione trà Oregon Health & Science University è altre istituzioni.

Nanzu, era cridutu chì l'ADNmt paternu hè statu eliminatu dopu a fecundazione, ma u studiu hà truvatu chì i sperma maturi portanu un picculu numeru di mitocondria, ancu s'ellu mancanu mtDNA intactu. I ricercatori anu scupertu ancu chì e cellule sperma mancanu una proteina essenziale per u mantenimentu di mtDNA. U mutivu di sta sclusione hè attualmente scunnisciutu, ma pò esse ligata à l'alta energia di l'esperma durante a fecundazione, chì puderia purtà à l'accumulazione di mutazioni di mtDNA.

In cuntrastu, l'ova di sviluppu, cunnisciuti cum'è ovociti, si basanu principalmente in e cellule circundante per l'energia è mantenenu mtDNA relativamente pristine. Questa distinzione cuntribuisce à u vantaghju evolutivu di l'eredi esclusivamente di l'ADNmt maternu, perchè limita u risicu di mutazioni di mtDNA chì causanu a malatia in a prole. Mutazioni in mtDNA ponu risultatu in disordini fatali chì afectanu l'organi cù richieste d'alta energia, cum'è u core, i musculi è u cervellu.

Per impediscenu a trasmissione di disordini mtDNA cunnisciuti, a terapia di sustituzione mitocondriale (MRT) hè stata sviluppata. MRT implica a rimpiazzamentu di mtDNA mutante cù mtDNA sanu da l'ova di donatori per fertilizazione in vitro. Tuttavia, i prucessi clinichi per a MRT in i Stati Uniti sò attualmente limitati, è i prucessi sò realizati in altri paesi cum'è u Regnu Unitu è ​​​​a Grecia.

A nova scuperta in quantu à u rolu di mtDNA in a maturazione è a fecundazione di i sperma hà implicazioni impurtanti per a fertilità umana è a terapia di cellule germinative. Capisce a funzione di e proteine ​​​​involte in u mantenimentu di mtDNA pò purtà à l'avanzamenti in i trattamenti di infertilità è e tecnulugia di ripruduzzione assistita.

Fonte: ANI | | Postatu da Tapatrisha Das, Washington Dc, 20 settembre 2023

Definizione:

- DNA mitocondriale (mtDNA): U codice geneticu almacenatu in a mitocondria, chì agisce cum'è u powerplant di ogni cellula in u corpu.

– Ovocyte : un ovu chì si sviluppa.

– Fattore di trascrizione mitocondriale A (TFAM): Una proteina essenziale per il mantenimento del mtDNA.

- Terapia di sustituzione mitocondriale (MRT): Un metudu per rimpiazzà l'ADNmt mutante cù ADNmt sanu per a fecundazione in vitro.

