L'astronave Parker Testimonia una Solar Flare senza precedente

A nave spaziale Parker, l'ughjettu fattu umanu più vicinu à u Sole, hà attraversatu una putente splusione solare cunnisciuta cum'è ejection di massa coronale (CME), chì furnisce i circadori cun insights unichi in queste eruzioni. L'eruzzioni da u sole ponu liberà miliardi di tunnellate di particelle cariche chì, quandu sò dirette versu a Terra, anu u putenziale di disturbà l'elettronica satellitare, e reti elettriche, è ancu pruvucanu blackouts in tuttu u cuntinente.

A sonda Parker, chì hè l'ughjettu più veloce fattu di l'omu, hà rilevatu u CME è l'hà attraversatu, chì permette à i scientisti di osservà l'avvenimentu in dettagli senza precedente. A nave spaziale era solu à 9.2 milioni di chilometri (5.7 milioni di milla) di distanza da a superficia di u Sun, più vicinu chì Mercuriu mai ghjunghje à a nostra stella.

L'osservazioni fatte da a nave Parker anu revelatu chì u CME viaghjava à una velocità di più di 1,350 chilometri (840 miles) per seconda. Se un flare simili chjappà a Terra, puderia esse putente cum'è l'Evenimentu Carrington di u 1859, chì hè cunsideratu a tempesta solare più putente registrata per attaccà a Terra. Un tali avvenimentu oghje puderia causà blackouts generalizati è disturbà i sistemi di cumunicazione s'ellu ùn hè micca rilevatu in tempu.

A sonda Parker, in ogni modu, ùn hè stata affettata da a tempesta solare per via di u so scudo di calore è u sistema di prutezzione termale. Hà passatu circa dui ghjorni à osservà u CME, fornendu à i scientisti dati senza precedente nantu à questi avvenimenti celesti.

I scientisti sò attualmente analizendu e misurazioni raccolte da a nave spaziale in u CME è paragunendu à e dati raccolti fora di questu. Questa analisi aiuterà i circadori à riunisce una megliu comprensione di cumu si sviluppanu questi avvenimenti è e ligami trà i diversi fenomeni.

Quandu u Sun si avvicina à u massimu di u sole, un piccu di 11 anni in u so ciclu di attività, i scientisti aspettanu chì a nave Parker osservà CME più massivi. U prossimu flyby solare di a nave spaziale hè prevista per u 27 di settembre.

Fonti:

U ghjurnali astrufisatu

NASA

L'Università Johns Hopkins

Università di Calif., Berkeley