I scientisti anu fattu una scuperta rivoluzionaria - ci hè un oceanu massivu oculatu sottu à a crosta di a Terra. L'acqua, chì hè almacenata in una roccia chjamata "ringwoodite", hè situata à 400 chilometri sottu terra. Questa scuperta hà purtatu à a realizazione chì ci hè trè volte più acqua sottu à a superficia chè in tutti l'oceani cumminati.

L'acqua hè almacenata in un statu unicu chjamatu statu di spugna, chì ùn hè nè liquidu, solidu, nè gasu, ma un quartu statu. A struttura cristallina di ringwoodite li permette di attruverà l'idrogenu è trappula l'acqua, facendu cum'è una spugna.

U geofisicu Steve Jacobsen, parte di a squadra daretu à a scuperta, hà dichjaratu: "Pensu chì finalmente vedemu evidenza per un ciculu di l'acqua in tutta a Terra, chì pò aiutà à spiegà a vasta quantità di acqua liquida nantu à a superficia di u nostru pianeta abitabile".

A scuperta hè stata fatta da u studiu di i terrimoti è l'analisi di l'onda d'urtu pigliata da i sismometri. A prisenza di l'acqua in a roccia hè stata cunfirmata da queste letture sismiche.

Sta scuperta hà implicazioni significativu per a nostra cunniscenza di u ciculu di l'acqua di a Terra è a grande quantità d'acqua in u nostru pianeta. Si mette ancu in luce nantu à i misteri ammucciati sottu à a crosta di a Terra è mette in risaltu a maraviglia cuntinua di a natura.

In più di sta scuperta rimarchevule, i scientisti anu ancu recentemente scupertu un ecosistema completamente novu sottu a crosta vulcanica cù l'aiutu di un robot sottumarinu. Sti scuperte ci ricordanu chì ci hè ancu assai da amparà nantu à u nostru pianeta è i so sicreti nascosti.

Fonti:

- Documentu scientificu: "A disidratazione chì si scioglie à a cima di u mantellu inferiore"

- U geofisicu Steve Jacobsen