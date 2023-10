Una massiccia cometa criovulcanica si avvicina à a Terra

L'astrònomi anu fattu una scuperta straordinaria - una cometa trè volte più grande di u Monti Everest, cunnisciuta cum'è 12P/Pons-Brooks, chì hà splutatu in u spaziu è avà si dirige versu a Terra. Questa cometa appartene à una categuria rara chjamata cometa criovulcanica, o cometa di vulcanu friddu, chì sò cumposti di ghiaccio, polvera è gasi. Havi un nucleu solidu cù un diametru stimatu à circa 18.6 miles (30 km). Quandu u sole riscalda u so criomagma, a pressione s'accumula à l'internu di a cometa, chì in ultimamente porta à splusioni di nitrogenu è monossidu di carbonu. Queste splusioni causanu i detriti ghiacciati per esse lanciati à traversu fratture in a cunchiglia di a cometa, purtendu à a so forma distintiva chì s'assumiglia à un paru di corne o un ferru di cavallu.

Malgradu u cumpurtamentu splusivi di a cometa, ùn ci hè bisognu di preoccupassi di un impattu cù a Terra. Pons-Brooks hè previstu di cuntinuà à eruzzione mentre si avvicina à a Terra, ma fermarà à una distanza sicura di 232 milioni di km (144 milioni di miglia) à u so avvicinamentu più vicinu. Questu si mette assai oltre a gamma di l'uggetti vicinu à a Terra (NEO), chì tipicamente passanu à 120 milioni di chilometri di u nostru pianeta.

Mentre chì a cometa ùn pone micca un periculu per a Terra, offre una rara opportunità per i guardatori di u celu. L'ultima volta chì Pons-Brooks era visibile à l'occhiu nudu era in u 1954, è hè previstu di esse u più luminosu in i celi notturni di maghju è ghjugnu 2024, ancu s'ellu serà u più vicinu à u nostru pianeta in aprile. A sera di u 2 di ghjugnu di u 2024, a cometa hè prevista per ghjunghje à a so luminosità massima. Dopu u so avvicinamentu più vicinu, Pons-Brooks tornerà à u sistema solare esterno è ùn sarà più visibile finu à u 2095.

Attualmente situatu in a custellazione di Hercules, Pons-Brooks pò esse osservatu à una altezza di 36 gradi sopra l'orizzonte quandu si face à u livante-nordeste. A so grandezza in a dimensione è a visibilità rara facenu di sta cometa criovulcanica un maravigghiusu avvenimentu celeste à tistimunianza.

Fonte: L'articulu fonte