Une comète colossale connue sous le nom de 12P/Pons-Brooks s'approche rapidement de la Terre, affichant ses caractéristiques remarquables connues sous le nom de « cornes ». Malgradu a so seconda eruzzione maiò in quattru mesi, queste caratteristiche prominenti cuntinueghjanu à esse visibili. Ciò chì rende sta cometa ancu più unica hè a prisenza di un vulcanu attivu pusatu sopra. Questa cometa massiccia, apprussimatamente a dimensione di una cità, alberga un vulcanu chì hè stallatu per erupzione di novu, pocu mesi dopu a so splusione iniziale. Mentre cuntinueghja u so viaghju versu u sole, hè previstu di emette una nuvola stupente di gasu è di ghiaccio, chì s'assumiglia à un paru di corne chì spuntanu da a superficia di a cometa.

Classificatu cum'è una cometa criovulcanica, 12P/Pons-Brooks hà un core chì misura circa 30 chilometri di diametru. Stu core hè custituitu da una cumminazione di gas, polvera è ghiacciu chjamatu cullettivamente "criomagma". U nucleu di a cometa hè circundatu da un gasu di gasu chjamatu "coma". Quandu a temperatura di u nucleu s'eleva, libera splusioni in u spaziu.

I sperti anu nutatu l'espansione è u sviluppu di e corne distintive di a cometa. Certi anu ancu fattu paraguni, paragunendu a forma irregulare di a cometa à navi spaziali di fantascienza cum'è u Millennium Falcon da Star Wars. A forma irregulare di u coma hè attribuita à anomalie in u nucleu di u cometa. Richard Miles, un astronomu di l'Academia Britannica di Astronomia, spiegò chì l'espansione prolongata di gasi in u cometa forma a so forma irregulare.

In i ghjorni à vene, u coma di a cometa hè prevista per cuntinuà à espansione, accentuendu ancu e so corne notevuli. Stu fenomenu celeste straordinariu captivarà l'abitanti di a Terra u 21 d'aprile di u 2024, prima di propulsà a cometa torna versu l'estremità di u sistema solare. Tuttavia, ùn tornerà micca finu à u 2095.

