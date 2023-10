Una cometa criovulcanica colossale chì si avvicina à a Terra

I scientisti anu signalatu a scuperta di una cometa colossale trè volte più grande di u Monti Everest chì si avvicina rapidamente à a Terra. In ogni casu, ùn ci hè micca bisognu di preoccupazione postu chì a cometa ùn hè micca in un cursu di collisione cù u nostru pianeta. Invece, hè prevista per esse visibile à l'occhiu nudu quandu ghjunghje à u so puntu più vicinu à a Terra u 21 d'aprile di u 2024.

Stu corpu celeste, chjamatu 12P/Pons-Brooks, hè classificatu cum'è una cometa criovulcanica. Questi tippi di cometi anu un core solidu chì spanna un impressiunanti 18.6 miles (30 km) è sò cumposti da una mistura di ghiaccio, polvera è gasi. Quandu u sole riscalda a cometa, a prissioni in u core aumenta, facendu chì l'azotu è u monossidu di carbonu spuntanu attraversu crepe in a capa esterna di a cometa, creendu frammenti ghiacciati.

Pons-Brooks hà sperimentatu un avvenimentu splusivu duie volte in un spaziu di quattru mesi, dendu una forma distintiva di cornu. Certi osservatori anu paragunatu ancu a so apparenza à u Millennium Falcon da a franchise Star Wars. In quantu à a dimensione, sta cometa hè paragunabile à a famosa cometa di Halley, chì era l'ultima visibile senza telescopiu in u 1954. Pons-Brooks hà una orbita di u sole simile di 71 anni è hè dunque classificatu cum'è "cometa di tipu Halley". .

Quandu Pons-Brooks s'avvicina à u so puntu più vicinu à a Terra in April 2024, l'osservatori di u celu ponu aspittà à u so piccu luminosu u 2 di ghjugnu 2024. Dopu à stu scontru vicinu, a cometa cuntinueghja u so viaghju in daretu à i lochi di u sistema sulari. cù u so prossimu ritornu anticipatu in 2095.

Attualmente, a cometa si trova in a custellazione di Hercules, visibile in a direzzione Est-Nord-Est, à circa 36 gradi sopra l'orizzonte. Ulteriori eruzzioni, potenzalmentu ancu più significativu, sò previsti mentre a cometa cuntinueghja u so viaghju versu a Terra.

Ancu Pons-Brooks hè impressiunanti, a cometa vulcanica più turbulente in u nostru quartiere còsmicu hè 29P/Schwassmann-Wachmann. Questa gigantesca cometa, chì misura 37 miglia di larghezza (60 km), orbita u sole dopu à Jupiter à una velocità stupente di 26,000 20 miglia per ora. Si crede chì eruzzione circa 12 volte annu è hà avutu a so eruzione più putente in 2022 anni in dicembre XNUMX, propulsendu circa un milione di tunnellate di criomagma in u spaziu.

