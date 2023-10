I filmati CCTV di novu trovanu rivelanu un lampu di luce chì precede un forte Bang in Melbourne

I filmati di CCTV da Melbourne, u nordeste di l'Australia, anu catturatu un lampu subitu di luce seguita da un forte bang, lascendu i residenti perplessi. U video, pigliatu da un residente in Doreen, mostra un lampu luminosu è un sonu splusivi. I residenti preoccupati di e zone vicine, cum'è Balwyn è Doncaster, anu pigliatu à e social media per circà risposte.

Ancu s'ellu ci era parechje speculazioni, l'astrònomu di l'Università Naziunale Australiana Brad Tucker crede chì u fenomenu hè statu prubabilmente causatu da un meteorite chì si rompe. Spiega chì quandu un asteroide chì viaghja veloce entra in l'atmosfera di a Terra, l'energia liberata crea un boom sonicu, risultatu in u sonu splusivi. Tucker enfatiza ancu chì ùn hè micca inusual per tali avvenimenti esse localizzati è tistimuniati da residenti in spazii specifichi.

Basatu nantu à a dimensione di u lampu è di l'esplosione, Tucker stima chì l'asteroide hè di circa 4 à 16 pollici di larghezza, circa a dimensione di un basketball. Des fragments de l'astéroïde auraient soit brûlé en entrant dans l'atmosphère, soit descendu sur Terre.

Mentre i scientisti sò prufessiunali in a deteczione di asteroidi più grande di 100 metri, i più chjuchi cum'è l'incidentu recente ponu esse rilevati finu à pocu prima di l'impattu. Tucker rassicura chì hè assai improbabile per un asteroide simile in grandezza à quellu rispunsevuli di l'estinzione di dinosauri per chjappà a Terra. Tuttavia, l'asteroidi più chjuchi ponu ancu liberà quantità significativa di energia.

Testimoni, cum'è Jason Busuttil da Langwarrin, anu dettu avè vistu u meteoru chì si dirige versu i Dandenongs. U filmatu CCTV hà furnitu evidenza preziosa per i scientisti chì studianu questi avvenimenti celesti.

Fonti:

- YouTube/7News Australia

- 3AW (intervista cù Brad Tucker)