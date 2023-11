Cuntrariu à a percepzione publica, u pirtusu di l'ozonu Antarticu hè statu notevolmente grande è persistente in l'ultimi quattru anni, secondu i circadori di l'Università di Otago. Mentre chì i chlorofluorocarboni (CFC) sò longu accusati di l'esaurimentu di a capa d'ozone, stu studiu suggerisce chì ci sò altri fatturi chì cuntribuiscenu.

In u so studiu publicatu recentemente in Nature Communications, u gruppu di ricerca hà esaminatu i cambiamenti mensili è di ogni ghjornu in i livelli di l'ozone à diverse altitudini è latitudini in u burcu di l'ozonu antarticu da 2004 à 2022. L'autore principale Hannah Kessenich, un candidatu di PhD in u Dipartimentu di Fisica, hà revelatu. chì u pirtusu di l'ozone ùn solu s'hè allargatu in grandezza, ma ancu s'approfondì durante a primavera, cù significativamente menu ozonu in u so centru cumparatu à 19 anni fà.

I circadori anu stabilitu una cunnessione trà a diminuzione di l'ozone è i cambiamenti in l'aria chì entra in u vortice polare sopra l'Antartida. Questu suggerisce chì a recente crescita di i grandi buchi di l'ozone ùn pò micca esse attribuita solu à i CFC. Mentre u Protocolu di Montreal, chì hà guvernatu a regulazione di e sustanzi chì deplete l'ozone dapoi u 1987, hà fattu un prugressu notevuli in a limitazione di l'impattu di i CFC, altri elementi cumplessi sò prubabilmente in ghjocu.

Malgradu a percepzione publica chì u prublema di l'ozone hè stata risolta, u studiu indica chì u pirtusu hè statu unu di i più grandi registrati in l'ultimi trè anni, cù dui di i cinque anni precedenti chì anu vistu ancu una diminuzione significativa di l'ozone. In fatti, u burcu di l'ozonu di u 2023 hà digià superatu a dimensione di i trè anni precedenti, righjunghjendu più di 26 milioni di chilometri quadrati, quasi u doppiu di l'area di l'Antartida.

Capisce a variabilità di l'ozonu hè cruciale per a so influenza significativa in u clima di l'Emisferu Sud. U pirtusu di l'ozonu Antarticu hè una parte integrante di stu sistema climaticu. Mentre l'impattu di u burcu di l'ozone hè diffirenti da quellu di i gasi di serra, pussede una interazzione delicata cù l'equilibriu atmosfericu. Siccomu l'ozonu generalmente assorbe a luce UV, un pirtusu in a capa d'ozonu pò purtà à livelli UV estremi nantu à a superficia di l'Antartida è disturbanu a distribuzione di u calore in l'atmosfera.

Tali disrupzioni ponu risultatu in alterazioni à i mudelli di u ventu è u clima di a superficia in l'emisferu miridiunali, affettendu e regioni in u mondu. Inoltre, i circadori enfatizanu chì i New Zealanders ùn anu micca bisognu di esse troppu preoccupatu per l'aumentu di i raghji UV quist'annu. U pirtusu di l'ozonu di l'Antartida reside principalmente direttamente sopra l'Antartida è u Polu Sud, cù un impattu minimu in Nova Zelanda.

Q: Chì ricerca hè stata fatta nantu à u pirtusu di l'ozonu Antarticu ?

A: I ricercatori di l'Università di Otago anu realizatu un studiu chì analizà i cambiamenti di l'ozonu mensili è di ogni ghjornu in u burcu di l'ozonu antarticu da u 2004 à u 2022.

Q: Chì hè statu scupertu nantu à u burcu di l'ozone ?

A: U studiu hà scupertu chì u pirtusu di l'ozonu hà sviluppatu in dimensione è prufonda annantu à l'ultimi anni, cù significativamente menu ozonu in u so centru cumparatu à 19 anni fà.

Q: Chì fattori cuntribuiscenu à u burcu di l'ozone?

A: Mentre chì i chlorofluorocarbons (CFC) sò cumunimenti assuciati cù a diminuzione di l'ozone, i circadori suggerenu chì altri fattori cumplessi ghjucanu ancu un rolu.

Q: A fossa di l'ozone hè stata megliurà?

A: Malgradu u prugressu fattu per mezu di u Protocolu di Montreal, u burcu di l'ozone hè statu trà i più grandi registrati in l'ultimi anni.

Q: Chì impattu hà u burcu di l'ozone nantu à u clima?

A: U pirtusu di l'ozone hà effetti in aval nantu à i mudelli di ventu è u clima di a superficia in l'emisferu miridiunali, cù implicazioni putenziali per i mudelli climatichi globale.

Q: I New Zealanders anu da esse preoccupatu di l'aumentu di i raghji UV?

A: U burcu di l'ozonu di l'Antartida si trova principalmente sopra l'Antartida è u Polu Sud, cù un impattu minimu in Nova Zelanda. Un sunscreen extra ùn hè micca necessariu.