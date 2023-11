Mars Goes MIA: The Silent Dance of Solar Conjunction

Published On: Tue, 21 Nov 2023 04:17:23 PKT

Marte, u nostru pianeta vicinu, hè per sparisce da a vista di a Terra, chì incita a NASA à piantà temporaneamente e so missioni nantu à u Pianeta Rossu. Stu fenominu, cunnisciutu cum'è cunghjunzione solare, si trova quandu a Terra, Marte è u Sole si allineanu in una linea dritta, ostruendu a vista è interrompendu i signali trà i dui pianeti. In u risultatu, Marte diventerà cumplitamenti invisibili à a Terra finu à u 25 di nuvembre.

Durante a cunghjunzione solare, a cumunicazione trà i rovers, i landers è l'orbiters di a NASA in Marte è a Terra diventa impussibile. L'orbe ardente di u Sun agisce cum'è una barrera, impediscendu a trasmissione di signali. Invià novi struzzioni o pruvà à cumunicà durante stu periodu hè assai risicatu, postu chì l'interferenza di particelle caricate emesse da u Sun pò corrompere i missaghji è potenzialmente mette in periculu a nave spaziale.

Per mitigà i risichi potenziali, a NASA hà pigliatu misure di precauzione. Hanu preparatu listi di "à fà" per a nave spaziale per seguità in modu autonomu durante u periodu di pausa. A nave spaziale andrà in autopilota, chì permette à a NASA di monitorà i so stati di salute è di cullà e dati malgradu u blackout di cumunicazione.

Questa ùn hè micca a prima volta chì a NASA hà scontru a cunghjunzione solare. Duranti l'anni, sò diventati abili à manuvra attraversu stu ballu astronomicu. Ancu s'è a nave spaziale Mars andrà temporaneamente fora di u toccu, a NASA ferma cunfidenza in a so capacità di trattà a situazione è assicurà u benessiri di e so missioni.

Durante e prossime settimane, e squadre di missione di a NASA cuntinueghjanu à mantene un ochju attentu nantu à a nave spaziale è à sente per ogni segnu di prublemi. Roy Gladden, manager di a Mars Relay Network in u Laboratoriu di Propulsione Jet di a NASA, hà manifestatu u so impegnu à mantene u benessere di a nave spaziale è à seguità u so prugressu in tutta a cunghjunzione.

Mentre chì Marte pò sparisce da a nostra vista, l'esplorazione scientifica di u Pianeta Rossu cuntinueghja daretu à e scene. E missioni è scuperte di a NASA nantu à Marte ci anu purtatu più vicinu à svelà i misteri di u nostru vicinu celeste è avanzà a nostra cunniscenza di l'universu.

FAQ

Q: Chì ghjè a cunghjunzione solare?

A: A cunghjunzione solare hè un fenomenu chì si verifica quandu a Terra, Marte è u Sole si allineanu in una linea dritta, facendu chì i dui pianeti diventanu invisibili l'un à l'altru.

Q: Perchè a cunghjunzione solare interrompe a cumunicazione trà a Terra è Mars?

A: L'orbe ardente di u Sole impedisce a vista è interferiscenu cù i signali chì sò mandati da a Terra è Mars, rendendu a cumunicazione impussibile.

Q: Chì risichi sò assuciati cù l'invio di signali durante a cunghjunzione solare?

A: I signali mandati durante a cunghjunzione solare ponu esse currutti da particelle cariche emesse da u Sole, chì ponu periculu a nave spaziale.

Q: Cumu a NASA mitigà i risichi durante a cunghjunzione solare?

A: A NASA prepara liste di "à fà" per a nave spaziale per seguità in modu autonomu durante u periodu di pausa è monitoreghja i so stati di salute per assicurà u so benessiri.

Q: Quantu durà a cunghjunzione solare?

A: A cunghjunzione solare durà finu à u 25 di nuvembre, durante u quale Mars serà invisibule da a Terra.