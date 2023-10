U Marsquake più forte mai registratu causatu da e forze tettoniche, micca l'impattu di l'asteroide

I scientisti anu scupertu chì u terrimotu più putente mai registratu in Mars ùn hè micca causatu da un impattu d'asteroide, ma da e forze tettoniche in u pianeta stessu. Questa rivelazione suggerisce chì Mars hè più attivu sismicu di ciò chì si crede.

L'atterrissimu InSight di a NASA, chì sbarcò nantu à Marte in nuvembre 2018, hà rilevatu un terremotu di magnitudine 4.7 u 4 di maghju 2022. Stu terremotu era cinque volte più forte ch'è u detentore di record precedente, chì era ancu misuratu da InSight in 2021. A cuntrariu di a maiò parte di i marsquakes chì duranu solu. un'ora, i riverberazioni di stu terrimotu cuntinueghjanu per sei ore senza precedente, facendu u terremotu più longu mai registratu in un altru pianeta.

Mentre InSight hà rilevatu più di 1,300 XNUMX marsquakes da a so ghjunta in Mars, stu terremotu particulari si distingue perchè u so signale era simili à quelli causati da l'impatti di l'asteroide. Tuttavia, nisuna prova di cratere d'impattu o penna di polvera hè stata trovata, chì porta i scientifichi à cuncludi chì u terremotu era di origine tectonica.

A cuntrariu di a saviezza convenzionale, Marte era prima pensatu chì era troppu chjucu è troppu friddu per esibisce attività tectonica. A cuntrariu di a Terra, Mars ùn hà micca placche tettoniche chì si movenu in risposta à e forze in u mantellu. Invece, u terremotu rilevatu da InSight hè statu prubabilmente causatu da a liberazione di un stress di miliardi d'anni in a crosta di Marte, furmatu cum'è diverse parti di u pianeta si rinfriscà è si rimpianu à ritmi diversi.

Capisce l'attività tettonica di Marte hè cruciale per l'esplorazione futura è a putenziale culunizazione umana. Studiendu a distribuzione di stress in u pianeta, i scientisti speranu di determinà spazii sicuri per l'abitazione umana è e zoni chì deve esse evitati.

Questa ricerca rivoluzionaria hè stata publicata in a rivista Geophysical Research Letters.

