A Società Mars, fundata in u 1998 da u duttore Robert Zubrin è altri membri, hè longu dedicatu à studià e tecnulugia di stabilimentu per Mars è prumove i benefici di tali missioni. Basendu nantu à i so sforzi, l'urganizazione hà annunziatu recentemente una nova iniziativa eccitante - a creazione di l'Istitutu di Tecnulugia di Mars.

L'obiettivu primariu di l'Istitutu Tecnulugicu di Mars hè di sviluppà e tecnulugii necessarii per creà una presenza sustinibule nantu à u pianeta rossu. Mentre e cumpagnie cum'è SpaceX sò cuncentrate in a custruzzione di sistemi di trasportu per ghjunghje à Marte, l'istitutu hà u scopu di affruntà a sfida di campà è prusperu in ambienti marziani.

Parlendu di l'impurtanza di questu sforzu, u duttore Robert Zubrin, chì hè ancu u presidente di a Società di Mars, hà enfatizatu a necessità di una istituzione dedicata solu à u sviluppu di tecnulugia cruciali. Ellu hà dichjaratu, "SpaceX è altre cumpagnie di lanciamentu di l'imprenditori sò digià muvimenti rapidamente per sviluppà i sistemi di trasportu chì ci ponu purtà à u pianeta Marte. Ciò chì ci vole hè una istituzione dedicata à sviluppà e tecnulugie chì ci permettenu di campà una volta chì simu quì.

Fighjendu nantu à l'aspetti tecnologichi di a culunizazione, l'Istitutu di Tecnulugia di Mars hà u scopu di affruntà i fatturi cruciali cum'è i sistemi di supportu di vita, a custruzzione di l'habitat, a produzzione alimentaria è l'utilizazione di risorse. Questi spazii sò pivotali per creà un ambiente sustenibile è abitabile per e future colonie marziane.

Da avà, più dettagli nantu à l'Istitutu di Tecnulugia di Mars, cumpresi i so spazii di ricerca specifichi è i so partenarii, sò ancu annunziati. In ogni casu, cù a creazione di sta istituzione, u sognu di l'omu chì diventa una spezia multi-planetaria face un passu significativu in avanti. Sviluppendu e tecnulugia necessarie per a culunizazione marziana, l'istitutu hà da ghjucà un rolu strumentale in a furmazione di u futuru di l'esplorazione spaziale.

Definizione:

- Mars Society: Una urganizazione di difesa di u spaziu focu annantu à studià e tecnulugia di stabilimentu per Mars è prumove missioni à u pianeta rossu.

- Mars Technology Institute: una istituzione dedicata à u sviluppu di e tecnulugia necessarie per stabilisce una presenza in Marte.

Fonti:

- A Società Mars (senza URL furnitu)