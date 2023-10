By

A NASA hà programatu u 62nd volu di l'helicopteru Ingenuity Mars cù u scopu di ottene un novu record di velocità per i rotorcraft in Mars. Originariamente pianificatu per solu cinque voli cum'è una dimostrazione di tecnulugia, Ingenuity hà superatu l'aspettattivi è cuntinueghja à vola.

In u so prossimu volu, Ingenuity ascenderà à 18 metri è traverserà 268 metri in 119.3 seconde, cù una velocità di destinazione di deci metri per seconda. U volu precedente, u Flight 60, hà righjuntu una velocità massima di 8 m/s. Tuttavia, u Flight 62 hè previstu di superà stu record, secondu a dati analizati da u Registru.

In quantu à a distanza coperta è a durata, u Flight 62 serà classificatu 24 è 34, rispettivamente. L'ultima tappa di Ingenuity hè stata di ottene un record di altitudine di 24 metri nantu à u volu 61 in uttrovi 2023.

Vale a pena nutà chì a prestazione di Ingenuity hè notevule cunziddi chì a so missione originale era prevista per finisce più di dui anni fà. Operatu in l'ambiente marzianu sfidau, u successu cuntinuu di Ingenuity hè una prova di l'ingenuità di l'ingegneri è i scientisti daretu à u prugettu.

In particulare, u tentativu di record di velocità di Ingenuity coincide cù un altru record di velocità stabilitu da u Perseverance Rover di a NASA, chì recentemente copre 347.7 metri in un solu ghjornu senza intervenzione umana.

Per u so prossimu volu, Ingenuity decollarà è atterrirà à l'Airfield Tau, cù scopi cumpresi obiettivi di scienza di l'imaghjini è espansione di l'involucro di volu. U successu cuntinuu di Ingenuity serve d'ispirazione è mostra l'incredibili imprese realizate in l'esplorazione di Marte.