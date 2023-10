L'incredibili valli di Marte: una esplorazione visuale

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hà publicatu un video mozzafiato chì mostra una parte di Noctis Labyrinthus di Marte, un immensu sistema di valli prufonde chì si estende nantu à una distanza di circa 740 miglia (1,190 chilometri), equivalenti à a lunghezza di l'Italia.

L'animazione di flyover, cumpilata cù l'imaghjini riuniti da a nave spaziale Mars Express di l'ESA è a so Camera Stereo High Resolution (HSRC), revela un paisaghju distintamente dissimile da altre regioni di Marte, cum'è u cratere Jezero relativamente pianu chì hè attualmente esploratu da u rover Perseverance di a NASA in ricerca. di tracce di vita microbica antica.

U video furnisce una vista panoramica di a topografia rimarchevule, chì mostra caratteristiche "graben" - sezioni di a crosta marziana chì anu calatu relative à u so circondu. I canyon è e valli visibili in l'imaghjini misuranu finu à 18.6 miglia (30 chilometri) in larghezza è 3.7 miglia (6 chilometri) in prufundità.

Queste caratteristiche sò urigginati da una intensa attività vulcanica in a vicina regione di Tharsis, chì pruvucanu parte significativa di a crosta marziana à elevà, stende è sperienze stress tettonicu. In u risultatu, a crosta diluita, hà sviluppatu difetti, è calata. I platti più alti mostrati in u video rapprisentanu u nivellu di a superficia originale prima chì e porzioni s'eranu.

U video revela ancu sfondate giganti chì coprenu i pendii di a valle è i piani, mettendu in risaltu e forze immense chì formanu u paisaghju marzianu. Inoltre, i grandi campi di dune creati da a sabbia purtata in diverse direzzione da i venti marziani ponu esse osservati longu i pendii di a valle.

A nave spaziale Mars Express di l'ESA hà orbitatu diligentemente in u Pianeta Rossu per l'ultime duie decennii, purtendu una larga gamma di investigazioni scientifiche. I so compiti includenu l'imaghjini di a superficia marziana, a cartografia di a so cumpusizioni minerali, è l'analisi di e so cundizioni atmosferiche. Inoltre, a nave spaziale hè stata sfondata sottu a crosta per spiegà l'interazzione di diversi fenomeni in l'ambiente marzianu.

A visualizazione presentata in u video combina l'imaghjini da u Mars Express cù e dati topografichi derivati ​​da un mudellu di terrenu digitale, chì risultanu in una rappresentazione 3D notevule è immersiva di u paisaghju marzianu.

