L'astronauta di l'ESA Marcus Wandt assignatu à a missione Axiom 3

L'astronauta di u prugettu ESA Marcus Wandt da Svezia hè statu sceltu per viaghjà à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) in Axiom Mission 3 (Ax-3) in ghjennaghju 2024. A missione, chjamata Muninn, hè supportata da l'ESA è l'Agenzia Spaziale Naziunale Svedese ( SNSA). Marcus servirà cum'è specialista di missione sottu u cumandamentu di Michael López-Alegría, u capu astronauta di Axiom Space, chì rapprisenta l'USA è a Spagna cum'è un duale citadinu.

A missione Ax-3 serà a prima missione di volu spaziale umanu cummerciale cù un astronauta sponsorizatu da l'ESA. Questu mette in risaltu u sustegnu di l'ESA per una nova generazione di esploratori spaziali chì utilizanu l'accessu cummerciale à u spaziu per alimentà l'ecunumia europea è avanzà a cunniscenza oltre a Terra.

L'altri membri di l'equipaggiu per a missione Ax-3 includenu Walter Villadei, un culunellu è pilotu di l'Air Force Italiana, è u Specialista di Missione Alper Gezeravci da Türkiye. Tutti i trè membri di l'equipaggiu anu una larga sperienza di volu è servenu in e forze aeree di a so nazione.

L'implicazione di l'ESA in questa missione dimostra l'impegnu di l'agenzia à sustene i so stati membri è à prumove missioni veloci è di corta durata chì generanu una bona scienza, divulgazione, educazione è benefici per a vita nantu à a Terra. A missione Ax-3 hè prevista per esse trasfurmazioni, pusendu e nazioni europee cum'è pionieri in l'industria spaziale cummerciale emergente.

Un fucile SpaceX Falcon 9 lanciarà Ax-3 nantu à una nave spaziale SpaceX Crew Dragon da u Kennedy Space Center di a NASA in Florida, USA. Una volta attraccatu cù l'ISS, Marcus passà finu à 14 ghjorni à fà ricerche di microgravità è attività educative.

Marcus hè attualmente sottumessu à un rigurosu prugramma di furmazione in Europa, USA, Canada è Giappone per preparà a missione. U so viaghju pò esse seguitu nantu à u blog di Esplorazione di l'ESA, X, è Instagram.

Fonte: ESA (Agenzia Spaziale Europea) è Axiom Space