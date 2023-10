Mills CNC, u distributore esclusivu di e macchine utensili DN Solutions è Zayer in u Regnu Unitu è ​​​​l'Irlanda, mostra una cellula di fabricazione automatizzata SYNERGi Premier à l'avvenimentu di apertura FANUC tenutu da u 14 à u 16 di nuvembre. Questa vetrina mette in risaltu l'esperienza di Mills CNC cum'è un fornitore di punta di sistemi d'automatizazione avanzati à i fabricatori di cumpunenti.

A cellula SYNERGi Premier hè una soluzione di fabricazione automatizzata di punta cuncepita per rinfurzà a produttività è l'efficienza. Integra robots FANUC, macchine utensili è altre tecnulugii d'avanguardia per simplificà i prucessi di produzzione. A cellula furnisce i pruduttori cù una flessibilità più grande, chì li permette di pruduce cumpunenti di alta qualità cun intervenzione umana minima.

À l'open house di FANUC, Mills CNC hà u scopu di dimustrà e capacità è i benefici di a cellula SYNERGi Premier à i prufessiunali di l'industria è à i decisori. L'avvenimentu serve cum'è una piattaforma per mostrà l'ultimi avanzamenti in l'automatizazione è a tecnulugia di fabricazione.

Mills CNC hà stabilitu una forte reputazione per furnisce soluzioni innovative à l'industria di fabricazione. Cum'è u distributore exclusivu di e macchine utensili DN Solutions è Zayer, a cumpagnia furnisce à i clienti l'equipaggiu di punta è un serviziu eccezziunale. A so cumpetenza in sistemi d'automatizazione avanzati permette à i pruduttori di cumpunenti di ottimisà e so operazioni è di stà avanti in una industria in rapida evoluzione.

In generale, a visualizazione di a cellula SYNERGi Premier à l'open house di FANUC mostra l'impegnu di Mills CNC à sustene u settore di a fabricazione fornendu soluzioni d'automatizazione di punta. Per mezu di a so cullaburazione cù cumpagnie di punta di l'industria cum'è FANUC, Mills CNC cuntinueghja à guidà l'innuvazione è l'efficienza in l'industria di fabricazione.

- Cella di fabricazione automatizata: Un sistema chì combina diverse tecnulugia di fabricazione è cumpunenti d'automatizazione per ottimisà i prucessi di produzzione.

- Fabbricante di cumpunenti: Una cumpagnia chì produce pezzi individuali o cumpunenti per prudutti o sistemi più grande.

