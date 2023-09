Fà u cuntattu: I ricercatori cablanu cun successu Nanoribboni di Grafene Individuali

I ricercatori di l'Università di l'Illinois Urbana-Champaign anu sviluppatu un metudu per "cablare" i nanoribbons di grafene (GNR), una classe di materiali unidimensionali, chì puderia esse significativu in a scala di i dispositi microelettronici. A squadra hà fabbricatu cuntatti di metalli à scala nanometrica nantu à GNR individuali utilizendu un prucessu basatu in microscopia à scanning tunneling (STM) à scrittura diretta. Stu metudu permette a fabricazione precisa di cuntatti metallici à GNR specifichi, inducendu a funziunalità di u dispusitivu necessariu per a funzione di transistor.

U grafene, una strata d'atomi di carbonu d'un atomu grossu, hè statu longu cunsideratu un materiale elettronicu potenziale d'alta velocità cù a pussibilità di rimpiazzà u siliciu. Tuttavia, u grafene stessu ùn hè micca un semiconductor. Per induce proprietà di semiconductor in graphene, deve esse fattu assai chjucu o custruitu in forme specifiche, cum'è nastri. In questu studiu, i GNR atomically-precise sò stati sintetizzati, è i cuntatti di metalli sò stati creati cun successu.

A squadra hà utilizatu un microscopiu di scanning tunneling per scansà a superficia è identificà i GNR. Una volta chì un GNR hè statu situatu, i circadori anu utilizatu u fasciu di elettroni in u STM per attivà a deposizione di metalli è creà i fili. Stu metudu precisu di cablaggio permette a fabricazione cuntrullata di cuntatti metallici nantu à i GNR. I circadori anu truvatu ancu chì u caratteru elettronicu di i GNR cambiatu quandu i cuntatti di metalli sò stati appiicati, dimustrendu a capacità di mudificà intenzionalmente e so proprietà.

Un vantaghju di sta tecnica hè chì hè realizatu in un ambiente di vacu ultra-altu, assicurendu chì u materiale resta liberu da contaminanti atmosferichi chì ponu degrade u rendiment di u dispusitivu. U prossimu passu per a squadra di ricerca hè di creà un transistor funzionante utilizendu i GNR fabricati è misurà e so caratteristiche.

Questa svolta in i cablaggi GNRs individuali apre novi pussibulità per u sviluppu di i dispositi elettronichi d'alta velocità è apre a strada per più avanzamenti in a tecnulugia basata in grafene.

Fonte: Università di l'Illinois Grainger College of Engineering