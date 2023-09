I ricercatori sviluppanu un metudu per "Wire Up" Nanoribbons di Grafene per a Microelettronica

I ricercatori anu fattu un avanzu in u sviluppu di nanoribbons di graphene (GNR), una classa di materiali unidimensionali chì mostranu prumessa per l'usu in i dispositi microelettronici. A squadra hà utilizatu un prucessu basatu in microscopia di scanning tunneling (STM) à scrittura diretta per fabricà cuntatti di metalli in scala nanometrica nantu à GNR individuali, chì permettenu u cuntrollu di e so proprietà elettroniche.

U grafene, una strata d'atomi di carbonu d'un atomu grossu, hà attiratu l'attenzione cum'è un materiale elettronicu potenziale à alta velocità. Tuttavia, a so mancanza di proprietà di semiconductor hè stata una limitazione. In questu studiu, sò stati creati GNR atomicamente precisi è cuntatti metallici sò stati fatti cù successu, inducendu a funziunalità necessaria per l'operazione di transistor.

I circadori anu utilizatu una tecnica chì implica un microscopiu di scanning tunnelling per scansà a superficia è identificà GNR adattati. Una volta identificatu un GNR, a deposizione di metalli hè stata attivata utilizendu un fasciu di elettroni per creà u cablaggio. Stu metudu di cablare GNR hè statu trovu più precisu è menu incerta chè i metudi precedenti.

Un vantaghju di stu metudu hè chì hè realizatu in un ambiente di vacu ultra-altu, assicurendu a pulizia di u materiale è impediscenu a degradazione di u rendiment di u dispusitivu. I circadori anu truvatu ancu chì mettendu cuntatti metallici nantu à i GNR, e proprietà elettroniche di i GNR sò stati alterati. Stu "doping" di i GNR pò esse ottenutu dipositu diversi tipi di metalli, chì furnisce un modu per sintonizà e caratteristiche di i GNR senza a necessità di reazzione chimica.

U prossimu passu per i circadori hè di creà un transistor funzionante cù stu metudu è misurà e so caratteristiche. U sviluppu di un metudu precisu è affidabile per fà cuntatti di metalli à GNR specifichi ci avvicina à a realizazione di i dispositi microelettronici chì utilizanu nanoribbons di grafene.

