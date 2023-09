Digitalizazione di e meraviglie geologiche in l'Articu: a basa di dati di mudelli digitale di Svalbox

U Svalbox Digital Model Database (DMDb) hè una nova basa di dati regiunale chì offre à i geoscientisti l'accessu à i mudelli digitali (DOM) da l'arcipelagu remoto Svalbard. Publicatu in a rivista Geosphere, a basa di dati cuntene attualmente 135 DOM, chì furnisce dati da 114 km2 di sta zona difficiuli d'accessu.

I DOM sò rapprisintazioni digitali tridimensionali di aflorazioni geologiche chì anu rivoluzionatu a ricerca geoscientifica muderna. U Svalbox DMDb integra questi mudelli cù altre dati geoscientificu, cumprese filmati di drone 3D, chì offre à i geoscientisti una vista cumpleta di e formazioni geologiche in questa regione unica.

U Svalbox DMDb si distingue per a so aderenza à i principii FAIR (truvable, accessibile, interoperable è reusable), vale à dì chì e dati è metadata spartuti in a basa di dati ponu esse facilmente situati, accessu è utilizatu da altri circadori. Ogni entrata in a basa di dati include dati di input crudi è dati di output processati è hà un DOI per a tracciabilità è a citazione.

Questa basa di dati hè particularmente preziosa per i geoscientisti chì travaglianu in Svalbard, è ancu per scopi educativi. I mudelli digitali di l'outcrop forniti da u Svalbox DMDb allarganu a stagione di u campu indefinitu è ​​permettenu l'accessu à i siti chì sò tipicamente inaccessibili per mezu di u travagliu di campu tradiziunale. Questu aiuta i circadori à preparà megliu per l'espedizioni è migliurà a so cunniscenza di u paisaghju Articu chì cambia rapidamente, chì sta sperimentate trasfurmazioni significativu per via di a ritirata glaciale.

Un esempiu notevule evidenziatu in u paper Geosphere hè u prufilu Festningen, l'unicu geotopo di Svalbard. Questa maraviglia geologica si estende per 400 milioni d'anni è offre una stratigrafia verticale unica in un transect di 7 km. U Svalbox DMDb conserva questi registri geologichi in time-lapse, assicurendu u so significatu scientificu per e generazioni future.

U Svalbox DMDb cuntinueghja à espansione cum'è più DOM sò aghjuntu à a basa di dati. A dispunibilità di sti mudelli digitale hà digià purtatu à cullaburazioni è publicazioni, cuntribuiscenu à l'avanzamentu di a ricerca scientifica in l'arcipelagu Svalbard.

