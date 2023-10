Mystery Light è Bang Heard in Melbourne's North Leaves Esperti in cerca di Risposte

I residenti in u nordu di Melbourne eranu sconcertati da un lampu luminoso di luce aranciu seguita da una forte splutazioni chì hè accaduta appena prima di 9 ore u marcuri. I filmati di l'incidentu sò stati largamente spartuti nantu à e social media, catturà u mumentu chì un residente di Doreen hà assistitu à u fenomenu mentre recuperava qualcosa da a so vittura. Intrigatu da u sonu, si avventura in a strada per investigà a so fonte.

Sicondu Sean Scanlon, un residente di Doreen, u rumore era sfarente di tuttu ciò chì avia mai intesu. "Questu hà scuzzulatu a terra è hà pigliatu ogni vicinu da a so casa", disse à 7NEWS. L'esplosione ùn era micca limitata à Doreen solu, postu chì i residenti in Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, è Doncaster anu ancu dettu di sente un forte bang.

L'autorità è l'esperti in u settore spaziale sò stati lasciati perplessi da l'avvenimentu, postu chì nisuna attività di meteorite hè stata rilevata in a zona. Geoscience Australia ùn hà registratu alcuna attività di terramotu, è a cumpagnia di l'electricità AusNet ùn hà micca truvatu evidenza di splusioni o danni. U guvernu vittorianu hà cunfirmatu chì ùn ci era micca detonazioni micca autorizate in a cantera vicina o alcuna strada in corso.

Ùn hè micca a prima volta chì un tali incidente hè accadutu in Victoria. A l'agostu, una bola simile di luce accumpagnata da un forte boom hè stata osservata in u celu. L'agenzia spaziale hà stabilitu dopu chì era più prubabilmente detriti da un missile russo Soyuz-2 chì rientrava in l'atmosfera di a Terra.

A causa di a luce misterica recente è u bang in u nordu di Melbourne resta scunnisciuta, lascendu l'esperti è i residenti ansiosi di circà risposte. L'autorità cuntinueghjanu à investigà l'incidentu per determinà a so origine è a natura.

