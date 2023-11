A Pulizzia Pruvinciale Cercà Assistenza dopu un Furtu di Altu Valore da u Hobby Store Local

L'OPP di a Baia Georgiana Meridionale hè ghjunta à u publicu per aiutu per risolve una recente intrusione in una famosa tenda di vendita in Midland. Durante u weekend, Event Horizon Hobbies in King Street hè stata vittima di un furtu di notte, chì hà pruvucatu una risposta immediata da l'autorità.

Sicondu u rapportu di a pulizzia, i perpetratori anu ottinutu l'accessu à u magazinu rompendu a porta di vetru di fronte à circa 2:30 am. Magic: The Gathering Game. E carte arrubbate sò stimate chì valenu più di $ 20,000.

L'applicazione di a lege lucale incuragisce à tutti quelli chì anu in pussessu di l'infurmazioni pertinenti riguardanti u crimine à presentà. L'individui sò invitati à cuntattà l'OPP direttamente à (888) 310-1122 o per email [email protected] In alternativa, ponu ghjunghje à Crime Stoppers in modu anonimu chjamendu (800) 222-TIPS (8477) o sottumettendu e so informazioni in linea attraversu dedicatu. canali.

U furtu di Event Horizon Hobbies ùn hà micca solu risultatu in perdite finanziarie sustanziali per a tenda, ma hà ancu causatu angustia in a cumunità di ghjocu lucale. Magic: L'entusiasti di l'Adunanza si basanu in stabilimenti reputabili cum'è Event Horizon Hobbies per gode di u so hobby è cunnetta cù i so cumpagni. L'incidentu serve com'è un ricordu di l'impurtanza di a vigilanza di a cumunità è di u sustegnu in a dissuasione di l'attività criminale.

Q: Chì sò e carte magiche?

A: Magic Cards sò carte da cullezzione aduprate in u popular ghjocu di carte cummerciale chjamatu Magic: The Gathering. Queste carte presentanu diversi caratteri, incantesimi è capacità chì i ghjucatori ponu utilizà strategicamente per cumpete l'un l'altru.

Q: Induve possu furnisce infurmazioni nantu à u crimine?

A: Sì avete qualchì infurmazione chì pò aiutà à l'investigazione, cuntattate l'OPP direttamente à (888) 310-1122 o email à [email protected] In alternativa, pudete ancu ghjunghje à Crime Stoppers anonimamente chjamendu (800) 222- TIPS (8477) o sottumettendu a vostra infurmazione attraversu a so piattaforma in linea.