I ricercatori di u FAS Center for Advanced Imaging anu sviluppatu una tecnica più veloce è più efficiente per l'imaghjini di a prufundità di i cervelli di i mouse vivi. I tecnichi tradiziunali di l'imaghjini, cum'è a microscopia di fluorescenza, anu limitazioni quandu si tratta di imaghjini in profondità in u tissutu per via di a scattering di lunghezza d'onda. In ogni casu, l'invenzione di a microscopia di dui fotoni hà permessu di lunghezze d'onda più longu di a luce per penetrà più profonda in u tissutu.

Mentre a microscopia di dui fotoni hè efficace, pò eccitare solu un puntu nantu à u tessulu à u tempu, risultatu in un prucessu lento è tempu. Per superà sta limitazione, i circadori anu implementatu una nova tecnica chjamata De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP implica eccitanti punti multipli nantu à u tissutu simultaneamente utilizendu mudelli di eccitazione pre-codificati.

Utilizendu parechje mudelli di eccitazione è rilevandu parechje imagine, un algoritmu computazionale hè utilizatu per ricustruisce una maghjina d'alta qualità di u tissutu. I risultati ottenuti da DEEP sò paragunabili à quelli ottenuti da a microscopia tradiziunale à scansione di dui fotoni. Tuttavia, DEEP richiede solu centinaie d'imaghjini, piuttostu cà e centinaie di millaie necessarie per e tecniche di scansione di punti.

Aduprendu DEEP, i circadori anu pussutu imaghjinà i cervelli di i mouse vivi finu à una prufundità di 300 microns. Sta tecnica hà u putenziale di accelerà significativamente u prucessu di l'imaghjini è furnisce i circadori cù imaghjini più detallati è precisi.

Fonte: Light: Science & Applications (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)