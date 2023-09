L'apprendimentu di a macchina accelera a correzione d'errore quantistica

I ricercatori di u RIKEN Center for Quantum Computing anu fattu un prugressu significativu in u campu di a correzione di l'errore quantisticu utilizendu l'apprendimentu machine. L'urdinatori quantistici operanu nantu à i qubits, chì ponu esse in parechje stati simultaneamente, à u cuntrariu di l'urdinatori classici chì operanu nantu à i bits. Questa caratteristica permette à l'urdinatori quantistici di eseguisce attività cù vantaghji potenziali in ricerche, ottimisazioni è criptografia. Tuttavia, a natura fragile di e superposizioni quantistiche li rende suscettibili à l'errori indotti da perturbazioni ambientali, purtendu à a perdita di vantaghji quantistici.

I metudi di currezzione di l'errore quantisticu sò stati sviluppati per neutralizà l'errori, ma a so implementazione hè stata sfida per via di l'aumentu di a cumplessità di u dispusitivu è di i prucessi propensi à l'errore. In questu studiu, i circadori anu focu annantu à un approcciu autonomu à a correzione di l'errore quantisticu utilizendu l'apprendimentu machine. Hanu utilizatu l'apprendimentu di rinfurzamentu, una tecnica avanzata di apprendimentu di macchina, per ottimisà un ambiente artificiale chì rimpiazza e misurazioni frequenti di rilevazione di errore.

I circadori anu investigatu "codificazioni qubit bosoniche", chì sò aduprate in macchine di computazione quantistica attuale basate in circuiti superconduttori. Per mezu di a so esplorazione, anu identificatu una codificazione qubit simplice è apprussimata chì riduce significativamente a cumplessità di u dispositivu è superava altre codificazioni in capacità di correzione di errore.

I risultati di stu studiu dimustranu u putenziale di l'apprendimentu automaticu in a correzione di l'errore quantisticu è ci avvicinanu à l'implementazione riescita di a correzione di l'errore quantisticu in esperimenti. L'integrazione di l'apprendimentu automaticu, e rete neurali artificiali, a correzione di l'errore quantisticu è a tolleranza di i difetti quantistici ponu affruntà e sfide di u calculu quantum è ottimisazione à grande scala.

Sta ricerca, publicata in Physical Review Letters, cuntribuisce à l'avanzamentu di a tecnulugia di l'informatica quantistica, permettendu sistemi di correzione di errore più efficaci è efficaci.

Fonte: RIKEN, Lettere di Revisione Fisica